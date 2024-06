Irina Baeva recibe duras críticas por su actuación en ‘Aventurera’ y así responde

La nueva era de la obra teatral ‘Aventurera’ es un hecho e Irina Baeva se encargó de protagonizarla. La actriz, de origen ruso, está en uno de los momentos más importantes de su carrera, pues esa obra teatral fue el inicio de grandes estrellas en México.

El productor de la obra es Juan Osorio y antes de Baeva, pasaron actrices como Edith González, Niurka Marcos, Susana González y Adriana Fonseca.

Pese a todo el esfuerzo de Baeva, ya tiene sus primeros detractores y uno de ellos es el presentador mexicano, Gustavo Alfonso Infante.

Infante aseguró que sintió la obra como “aburrida”: “Espero que esto mejore, a mí en lo personal no me gustó, me aburrió mucho”, expresó en el programa ‘Sale el Sol’ de Imagen TV.

En Instagram, los usuarios también dejaron algunos comentarios negativos:

“Cero baile, cero gracia! Cuadradisima”

“No sabe ni actuar, mucho menos bailar con la pasión que caracteriza a las actrices latinas”

“Hubieran puesto a mariana seoane ella sí que tiene ritmo”

“😢si hay tantas mexicanas con sabor aventurero… por que a ella”

“Nada que ver con las demás aventureras, que lástima que no sepan elegir hoy en día”

¿Cómo respondió Irina Baeva a las críticas?

La novia de Gabriel Soto aprovechó su cuenta de Instagram y dejó un mensaje en el que le podría estar respondiendo a sus detractores.

A través de sus historias, agradeció a todas las personas que estuvieron detrás y que pasaron meses ensayando. Aseguró que nadie empañaría su día y el trabajo que hizo, además de eso, dejó claro que para llegar hasta ese papel tuvo que trabajar muy duro.

“Ayer fue un día mágico en todos los aspectos”, también escribió en la publicación. El día del debut, la exaventurera, Susana González, le dedicó unas palabras.

¿Irina Baeva no estaba segura de aceptar el papel?

Antes del estreno de la obra, la actriz contó que no estaba segura si aceptar el papel. En una entrevista radial, manifestó que no estaba segura porque no sabía el significado que tiene la obra para los mexicanos.

Su novio, Gabriel Soto, se encargó de informarla al respecto y eso la llevó a decir “sí”. En esa misma oportunidad, expresó lo difícil que fue equilibrar ‘Aventurera’ con otros proyectos actorales.



“Fueron ensayos muy pesados; yo venía regresando de Rusia. Estuvimos básicamente cinco o seis horas ensayando a diario, preparando estas coreografías. En cuanto al canto, llevo preparando las canciones desde el mes de febrero. Todavía al mismo tiempo de estar grabando telenovela”, apuntó.

Sobre el proceso creativo de la obra de teatro, informó que intentaron apegarse a la película de 1950.

“Creo que es una “Aventurera” diferente. Nos apegamos mucho al libreto original, que es el de la película (de 1950). Es básicamente la película plasmada en el escenario, que además no solamente no estamos lejos del público. Es un ejercicio teatral inmersivo diría yo, porque todo pasa en 360 grados”, resaltó.

Seguir leyendo: