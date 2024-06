Jaime Lozano pide “dejar la vida en la cancha” en su debut en la Copa América 2024

La Selección de México está lista para su primer partido de la Copa América Estados Unidos 2024 enfrentando a Jamaica en Texas, en un encuentro en el que Jaime Lozano espera que sus dirigidos muestren la intensidad necesaria para quedarse con sus primeros tres puntos en el torneo.

En la rueda de prensa previa al compromiso correspondiente al Grupo B, el entrenador señaló que esa debe ser la línea que tenga que seguir El Tri en este certamen donde buscan cumplir con su primer objetivo que es lograr su clasificación a los octavos de final.

“Tenemos que dejar la vida en la cancha y es lo que siempre vamos a intentar hacer, después los resultados pueden ser unos, pueden ser otros, también lo que se busca es enfrentarse a los mejores rivales en este proceso, a mí eso es lo que más me gusta”, comentó Lozano.

El seleccionador mexicano Jaime Lozano atendiendo a algunos aficionados aztecas a la salida del hotel de concentración antes de marcharse a un entrenamiento deEl Tri en Houston. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

El entrenador del combinado azteca ratificó que se siente con la confianza necesaria para asumir este torneo en el que está convencido de que pueden trascender más allá de lo mostrado en la preparación con un par de derrotas ante Uruguay (0-4) y Brasil (2-3).

“Lo dije después de Uruguay y lo digo después de Brasil y después del que sea, la verdad que si tenemos la posibilidad”, comentó Jaime Lozano que con El Tri se estará enfrentando a Jamaica este sábado y luego contra las selecciones de Venezuela y Ecuador en esta primera instancia.

El estratega mexicano, quien fue duramente cuestionado por lo mostrado en la preparación para esta Copa América Estados Unidos 2024, destacó también que esta experiencia también le servirá para llegar en mucha mejor condición a la Copa del Mundo del 2026.

Jaime Lozano, seleccionador mexicano, durante un partido amistoso ante la Selección de Uruguay celebrado en el Empower Field at Mile High el pasado 5 de junio en Denver. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Prefiero llegar así a una Copa del Mundo a llegar con todos los partidos ganados y no haberme topado con estos rivales que son, creo, que los que te topas en un momento y una instancia en la Copa del Mundo o nos hemos quedado ahí en ese techo de cristal. Una Copa América está abajito de una Copa del Mundo”, consideró.

Para esta competición Jaime Lozano considera vital hacer énfasis en el aspecto defensivo que le permita a partir de ahí empezar a buscar los buenos resultados que le permitan llegar lo más lejos posible en el torneo.

“Siempre vamos a buscar ser protagonistas. Defendernos mejor creo que guardar un cero atrás sería buenísimo, después de los últimos partidos que hemos tenido, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien, no que no nos hagan gol nada más. Que el equipo tenga claridad con el balón”, agregó el mexicano.

La Selección de México, junto a la de Ecuador, son las principales favoritas para avanzar en el Grupo B de la Copa América 2024. Sin embargo, El Tri no aparece entre los candidatos para pelear en las instancias decisivas del torneo donde destacan Argentina, Brasil y Uruguay.

