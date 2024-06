Jaime Lozano mete las manos al fuego por el protagonismo de México en la Copa América 2024

En los momentos en que la selección de México vive uno de sus incontables momentos de crisis por falta de resultados convincentes en vísperas del debut en la Copa América 2024, el técnico Jaime Lozano metió las manos al fuego por el protagonismo del llamado Tricolor para tratar de lograr una actuación convincente que permita potenciar el proyecto del estratega nacional para el Mundial 2026 al señalar que “venimos a mostrar protagonismo y pensar en cosas grandes en esta Copa América 2024“.

“No me cansa que me digan que si sigo o no sigo en la selección, que me van a sacar si no gano. Trato de ayudar a mis jugadores a alcanzar los objetivos. Debo ocuparme de lo que depende de mí, cuando haya buenos resultados inclinaremos la balanza a nuestro favor”

Lozano no quiso meterse en la incontable polémica de tratar de desmentir las versiones que colocan su puesto en el cadalso en caso de que no se logre una actuación sobresaliente en el torneo continental en donde enfrentarán en el Grupo B de la primera fase a Jamaica, Ecuador y Venezuela, prefiriendo ver hacia adelante y tratar de llenar de confianza a los jugadores con comentarios positivos.

“No hay mejor lugar para estar como técnico mexicano que acá. Trataré de disfrutarlo. Son momentos a los que a veces no les damos valor. Siempre les digo a mis jugadores que estamos de paso en la selección nacional, la gran mayoría estamos acá poco tiempo”.

Empero Lozano no es ajeno, lo que representa estar sentado en el banquillo nacional y que a la distancia parece que en los últimos doce meses desde que tomó el cargo el 25 de junio de 2023 con una goleada sobre Honduras con una goleada 4-0 en la Copa Oro, parece que ha envejecido diez años por la presión que representa dirigir a una selección como la de México, siempre en el ojo del huracán.

“No pienso en eso, la presión siempre está en la vida, en todo lo que haces, creo que esto de dirigir a la selección de México es un honor y estamos trabajando para no quedar mal y tratar de responder a la gran afición del cuadro azteca en Houston”, dijo.

Incluso Lozano aseguró que: “Sé que somos locales en Houston y les pedimos que el apoyo sea total y durante los 90 0 100 minutos. Les pido de corazón a la afición que nos apoye como siempre”.

Jaime Lozano también expuso que en lugar de sentirse presionado o que esté nervioso por dirigir en la Copa América, lo toma como un honor y con una gran responsabilidad: “una Copa América está apenas abajo de una Copa del Mundo, por la clase de selecciones contra las que jugamos, porque no siempre somos invitados y porque es uno de los torneos más bonitos”.

Jaime Lozano sabe que está sentado en un barril de pólvora de cara a la Copa América, donde espera que con resultados cambie las críticas con aplausos. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Incluso sentenció que: “Tenemos que dejar la vida en la cancha, después los resultados pueden ser unos u otros, pero nos vamos a medir con grandes rivales. Prefiero jugar con Brasil, con Uruguay y aprender, así perdamos, para ver dónde estamos parados”.

El estratega nacional tampoco se pudo sustraer a lo que podría ofrecer el equipo mexicano en su debut en Copa América 2024: “Quiero que vean un equipo con claridad y protagonista con el balón. Saber lo que tiene que hacer cuando no lo tenga, que no nos hagan gol, pero defendiéndonos bien y que concedamos pocas ocasiones al rival”.

