Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024, sábado 22 de junio: horarios y dónde verlos

Este sábado 22 de junio continúa la Eurocopa 2024. El fin de semana futbolero comienza con tres partidos, dos por el grupo F y uno por el grupo E. La Portugal de Cristiano Ronaldo volverá a la acción contra el líder Turquía. Conoce los horarios de los partidos y dónde poder ver la jornada de la Euro en Estados Unidos.

Los partidos de hoy en la Eurocopa 2024

09:00 ET / 6:00 PT – Georgia vs. República Checa.

12:00 ET / 9:00 PT – Turquía vs. Portugal.

15:00 ET / 12:00 PT – Bélgica vs. Rumaia.

¿Dónde ver los partidos de la Eurocopa en Estados Unidos?

Los partidos de la Eurocopa 2024 serán transmitidos, en Estados Unidos, a través de la señal de Fox Sports. Estos partidos también estarán disponibles a través de los streaming de Fubo TV y ViX.

