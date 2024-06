Rosie Rivera y Carmen Villalobos discuten sobre la opinión de Rivera acerca de la arepa

Rosie Rivera no tiene pelos en la lengua cuando se trata de expresar sus gustos y disgustos gastronómicos.

Durante un episodio de Top Chef VIP 3, Rivera admitió que no le gusta un platillo típico para los colombianos, lo cual desató una acalorada discusión con la presentadora del show, Carmen Villalobos. En el episodio, el reto para los participantes del reality de Telemundo era crear su propia versión de la arepa.

Rivera, mostrando una actitud indiferente hacia la tarea del día, despertó la curiosidad de Villalobos sobre qué tipo de arepa estaría preparando la mexicana para los jueces. La respuesta de Rivera hacia Villalobos desató un momento incómodo entre la hermana de Lupillo Rivera y la actriz colombiana.

“¿Qué arepas estás preparando?“, preguntó Villalobos. Rivera le respondió: “No son arepas”.

“¿Son qué?”, insistió Villalobos. “No sé”, contestó Rivera. “Carmen casi nunca me habla, pero ahora que me ve [así], sí decide hablarme. Me parece superinteresante eso”, comentó Rivera durante una toma en el confesional.

“¿Rosie, estás desmotivada?”, continuó indagando Villalobos.

“Si quieres decir eso… sí. Yo nunca he comido eso”, respondió Rivera. “Pero las viste aquí y las pudiste probar”, replicó Villalobos. La mexicana contestó: “No me gustaron, la verdad. Te voy a matar, pero no me gustaron”.

Villalobos le aclaró a la mexicana, que su opinión no le molestaba: “No a mí no. Yo la verdad es que no me tomo nada personal, Rosie”.

Rivera la interrumpió: “Yo ni sé qué es choclo”.

“¿Si yo te digo que no me gustan para nada los tacos y que no tengo ni idea qué son, te sentirías mal?”, preguntó Villalobos. Rivera respondió: “No”.

“Por eso”, concluyó Villalobos. “Yo tampoco”.

¿Qué opinaron los jueces?

A la hora de presentar su platillo, Rivera dejó a los jueces visiblemente confundidos, comenzando por el nombre que decidió ponerle a su propuesta culinaria y el motivo detrás del nombre.

“Se llaman Sábado”, dijo Rivera. “Porque en las mañanas los sábados estamos crudos y vomitados.”

En el confesional, Rivera aclaró lo que quiso decir. “Un sábado en la mañana puedes estar cruda y vacía por dentro, ósea vomitada. La pobre arepa está cruda”.

La jueza y chef Belén Alonso le preguntó a Rivera acerca de su falta de interés por preparar las arepas: “Yo escucho y veo, y le dijiste a Carmen: ‘pues la verdad a mí me vale'”, le comentó la chef Belén Alonso.

“Por la ventaja, sí”, aclaró Rivera, quien luego agregó en el confesional: “Las ventajas han sido herir a personas y yo no vine a herir a alguien”.

La hermana de Jenny Rivera, quien entendió por la reacción de los jueces que el reto no lo ganaría, luego reflexionó acerca de las pérdidas que ha tenido en la vida.

“Yo luché, pero a veces se pierde”, le dijo Rivera a Alonso. “Yo he vivido abuso sexual, divorcio, he perdido a mi hermana, he perdido a mi mejor amiga… ¿Qué es una arepa?”

