Céline Dion sufrió una fuerte convulsión mientras grababa su documental

Hace poco, Céline Dion estrenó I Am: Céline Dion, documental que muestra su batalla contra el síndrome de la persona rígida, enfermedad que reveló que padecía en 2022.

El documental, disponible en Prime Video, muestra imágenes del día a día de la cantante de 56 años lidiando con la enfermedad. Una de ellas es la de una convulsión que sufrió la intérprete de “My Heart Will Go On” durante la grabación del documental.

“Fue muy inquietante. Muy perturbador. Sé que es duro para algunos espectadores, también lo fue para mí. Pero te diré que Céline se sintió validada al verse así, y pensó que le ayudaría si otras personas pudieran entender cómo es el síndrome de la persona rígida”, dice Terrill Lobo, terapeuta de medicina deportiva de la cantante.

En el documental también se puede ver la frustración de Dion al no poder cantar. En una escena intenta cantar “I Wanna Know What Love Is” de Foreigner, pero sufre de una fuerte ronquera que no le permite continuar.

Pese a las dificultades de su enfermedad, la cantante se mantiene firme en recuperarse. “Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré”, se le escucha decir.

La cantante está tan enfocada en su recuperación, que está decidida a volver a los escenarios. “Volveré al escenario, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con las manos. Lo haré”, dijo en una entrevista con Hoda Kotb en The Today Show. “Soy Celine Dion. Porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no sólo porque tengo que hacerlo o porque lo necesito. Es porque quiero. Y lo extraño”, aseguró.

En 2022, Céline Dion compartió su diagnostico de síndrome de la persona rígida, trastorno neurológico caracterizado por dolorosos espasmos musculares y rigidez.

Dificultad para cantar

En la misma entrevista de The Today Show, Céline Dion contó cómo sus espasmos en sus cuerdas vocales la afectaban al cantar. “Es como si alguien estuviera empujando tu laringe y faringe de esta manera. No puedes variar el tono, o ir más agudo o más grave”, dijo la cantante, quien indicó que los espasmos se extendieron a otras partes de su cuerpo, como su abdomen, costillas, columna vertebral, manos y pies.

“Mis dedos y manos se quedarán en esta posición… Es como un calambre, pero es una posición en la que (sientes que) no puedes desbloquearlos”, explicó.

La cantante también compartió la razón por la que decidió mantener en secreto durante un tiempo su diagnostico de síndrome de persona rígida.

“No sabíamos lo que estaba pasando”, dijo la cantante a Kotb. “No me tomé el tiempo, debí haber parado, tomarme el tiempo para resolverlo”, agregó.

La cantante contó que sus síntomas empezaron a aparecer al mismo tiempo que su difunto esposo René Angélil luchaba contra el cáncer. “Mi marido también estaba luchando por su propia vida”, dijo. “Tuve que criar a mis hijos. Tuve que esconderme. Tuve que tratar de ser un héroe”, agregó.

