Lolita Cortés lanza una dura crítica contra Ángela Aguilar: “Ahí está el problema”

La cantante mexicana Ángela Aguilar fue el tema de conversación en una reciente competencia de canto en la que la estrella del teatro, Lolita Cortés, fungió como jueza recientemente. Y, para sorpresa de muchos, los comentarios de la famosa no fueron del todo positivos para la integrante de la dinastía Aguilar.

Todo ocurrió cuando la denominada “Juez de Hierro” se encontraba dando retroalimentación a una de las participantes en la competencia de canto llevada a cabo en Tabasco, México, cuando salió a relucir el nombre de la hija de Pepe Aguilar.

El tema en cuestión fue “Cucurrucucú, Paloma”, popularizado bajo la voz de Lola Beltrán, pero retomado en una de sus versiones por Ángela Aguilar. Al cuestionar a la participante sobre su inspiración durante la interpretación de dicho tema, la respuesta fue contundente y tuvo como protagonista a la actual pareja de Christian Nodal.

Lolita Cortés no tardó en expresar su sorpresa y descontento ante este hecho: “¡Maldita sea!”, advirtió la ex jueza del programa La Academia. “Bueno, es que ahí está el problema”, añadió.

Segundos después, Cortés buscó a un familiar de la concursante para cuestionar esta decisión, dejando entrever que para ella no se trata de un referente musical en comparación con otras divas de México.

De veras que veo difícil que la carrera de Angela Aguilar despunte… hasta Lolita Cortés se le va a la yugular pic.twitter.com/u9HYDWj6Sk — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) June 23, 2024

“Señora, abuelita de Dannae ¿dónde está?. No se haga; ah, ya la vi”, se le escucha decir en el video difundido a través de X. “Señora no haga eso. Póngale a Lola Beltrán, a Aída Cuevas, a La Tariácuri. No sea mala o nada ¿por qué Ángela Aguilar?. Nada más digo”, puntualizó desatando una ola de opiniones divididas en redes sociales.

Mientras algunos internauta apuntaron que la carrera de la nieta de Flor Silvestre no debe verse afectada por sus decisiones personales, otros secundaron la forma de pensar de la juez.

“Lola será lo que sea. Caerá bien o caerá mal. No lo sé. pero si de algo sabe esta mujer es de canto. Es un monstruo en el escenario por tanto doy por válidas sus palabras” y “Angela tiene talento, lo mismo que su padre, pero no cantan el regional como se debe, hacen unos pujidos poperos que nada tienen que ver con lo ranchero. Esta mujer no cantará (ni la topo) pero las mujeres a las que citó son verdaderas intérpretes de la música ranchera”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

