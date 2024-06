La actriz Martha Cristiana renuncia a la dirección de Miss Universo México

Hace poco más de un mes la ex modelo Martha Cristiana fue nombrada directora del certamen Miss Universo México, sustituyendo a Cynthia de la Vega. Pero el lunes 24 de junio ella informó que renunciaba al cargo, argumentando que sólo encontró negativas por parte de elementos en la organización, además de una falta de inclusión.

En conferencia de prensa, la actriz de 53 años explicó los conflictos que la llevaron a tomar esa decisión: “Las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda, en donde la respuesta a todo es: ‘¿Un hombre trans? Para nada, cero’…Yo necesito denunciar esto, porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, siempre he alzado la voz, y más si se trata de mis causas cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género”.

Martha excluyó de sus acusaciones a Raúl Rocha Cantú, el empresario que adquirió el 50 por ciento de la organización de Miss Universo y quien la trató bien. “Desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad, y lo que se maneja en las juntas es: “Hombre, ¿40 (años)? Viejísima, olvídalo. ¿Trans? eso es de dientes para afuera, eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana‘. Palabras textuales”.

Posteriormente, hizo pública su renuncia: “Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera, y por ese motivo el día de hoy presento mi renuncia, ante todos ustedes, porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé de saque que no se van a cumplir. Ojalá que esto me calle la boca, y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans”.

Ante todo, Martha Cristiana defendió a la comunidad LGBTIQ+ y la inclusión de género: “La belleza, si no es inclusiva, no es revolucionaria. La belleza es revolucionaria solamente cuando abraza la diversidad. Hay una cosa que debemos decir y que es importante: que hay una transfobia, absolutamente normalizada en este país, y me parece penoso…Mis mejores amigos, todos, pertenecen a la comunidad. En mi familia hay más de dos personas que pertenecen a la comunidad. ¿Qué les voy a decir yo cuando al día siguiente llego y me dicen: ‘No pasa’?”

