Laura Flores aparece con un tubo en su nariz y explica a qué se debe

Laura Flores preocupó a todos sus fans al publicar en Instagram un video en el que se le ve con un tubo en su nariz, pero ella misma explicó a qué se debe, además de informar que tiene una hernia hiatal de 3 milímetros.

En el clip, la actriz mexicana aparece con un aparato colgado de su hombro y dice: “¿Qué tal? No se asusten, soy yo. Miren, este tubito va hasta mi esófago y hasta mi estómago. Es un estudio que se llama manometría. Tengo un problema constante de gastritis y reflujo que me ha estado dando la lata a todo lo que da…Ya lo tengo diagnosticado, es una hernia hiatal, ya la tengo y me la van a tener que quitar”.

Laura informó que todo forma parte del proceso previo a que la operen de la hernia: “Normalmente, en tiempos anteriores, después de una endoscopía, te operan, te la quitan y ya, pero hoy en día se ha comprobado que eso no es suficiente. Se tiene que hacer un estudio para ver cómo funciona tu esófago. Entonces esta tripita va a estar ahí 24 horas, y está conectada a este juguete, que mide cómo funciona mi esófago”.

Hasta el momento Laura Flores no ha informado cuándo se realizaría la operación. Ella también compartió en esa red social fotografías de su reciente viaje a Barcelona, en el que estuvo acompañada de su familia. Ahora ha regresado a trabajar en la obra de teatro “Hijas De Su Madre”, en la que comparte créditos con Aylín Mujica, Lorena Herrera y Roxana Castellanos.

A sus 60 años Laura tiene una figura espectacular, y ha publicado videos que la muestran en el gimnasio poniéndose en forma: “Me han preguntado por mi rutina de abdomen, ésta es una de ellas, 15 repeticiones en cada posición y un total de 4 series!”

