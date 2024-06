Paris Hilton da testimonio en el Congreso: “Fui forzada a tomar medicamentos y abusada sexualmente”

Paris Hilton, heredera, empresaria y ahora también defensora de los derechos de los niños.

La socialité regresó a Washington, D.C. el miércoles 26 de junio para hacer oír su voz ante el comité de Medios y Arbitrios de la Cámara. Su objetivo: impulsar la modernización del sistema de bienestar infantil, especialmente para los niños en cuidado temporal.

Durante su emotivo testimonio ante el comité, Hilton reveló detalles impactantes del trato que sufrió en un internado durante su adolescencia. Su experiencia personal la llevó a urgir cambios profundos en los programas de bienestar infantil para evitar que otros jóvenes enfrenten similares adversidades.

“Aunque mi experiencia no ocurrió por medio del sistema de cuidado temporal, sé por experiencia personal el daño que causa ser colocado en instalaciones residenciales para jóvenes”, dijo Hilton.

“Cuando tenía 16 años, me arrancaron de mi cama en medio de la noche y me trasladaron a través de las líneas estatales al primero de cuatro centros residenciales”, agregó. “Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me sujetaban violentamente y me arrastraban por los pasillos, me desnudaban y me encerraban en régimen de aislamiento”.

Hilton, quien pasó parte de su adolescencia en la escuela Provo Canyon, había abordado previamente este capítulo de su vida en su libro “Paris: The Memoir”, en múltiples entrevistas, y en su documental de 2020, “This is Paris”. En estas ocasiones, reveló detalles íntimos sobre la persona detrás del personaje que proyecta frente a las cámaras y su experiencia de abuso.

¿Dónde estaban los padres de Hilton mientras ella estaba internada?

Durante su testimonio, Hilton también reveló el desconocimiento de sus padres, Rick Hilton, cofundador de Hilton & Hyland, y Kathy Hilton, estrella de “Real Housewives of Beverly Hills”, acerca de las verdaderas condiciones que enfrentaba en el internado. Según Hilton, la imagen que les vendieron sobre el programa era completamente diferente a la realidad de lo que estaba experimentando.

Hilton señaló que sus familiares fueron “completamente engañados, manipulados y mintieron sobre el trato inhumano que estaba soportando por parte de esta industria con fines de lucro”.

“Entonces, ¿pueden imaginar la experiencia para los jóvenes colocados por el estado sin una supervisión regular?”, preguntó a los legisladores.

Paris Hilton, en el centro, se retira después de una audiencia del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara sobre el Fortalecimiento del Bienestar Infantil y la Protección de los Niños de América en el Capitolio el miércoles 26 de junio de 2024, en Washington. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

Estamos presenciando a una Paris Hilton con propósito

La heredera siempre ha disfrutado de todos los lujos de la vida y el público la conoció como la chica fiestera, sociable y despreocupada. Sin embargo, desde el lanzamiento de su documental “This is Paris” en 2020, los seguidores de la socialité están descubriendo un lado más maduro y empoderado de Paris Hilton, comprometido con la defensa de ‘los que no tienen voz’, como expresó ante el comité.

Este nuevo rumbo de Hilton, conocida por su participación en “The Simple Life”, no solo muestra su evolución como figura pública, sino también su dedicación a causas que impactan directamente a la juventud vulnerable.

Cada avance en su lucha lo comparte con sus seguidores a través de Instagram, y hoy no fue la excepción. Hilton publicó un video dejando claro que no tolerará más el abuso infantil.

“Como he dicho, si estás transportando niños en autobuses, te encontraré, llegaré hasta ti y usaré mi enorme reflector para iluminar donde sea que estés”, dijo en el video.

En el subtítulo escribió: “En mi era de Liam Neeson ✊ Desde el Capitolio de California en abril hasta hoy en DC, seguiré abogando hasta que cada niño esté seguro y expondré estos abusos”.

