Mujer que se hizo viral por hablar en alienígena, entra a ‘LCDLF Colombia’ y rapea en ese idioma

Mientras en ‘La Casa de los Famosos 4’ todos están hablando de la fuerte pelea entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame, en la versión colombiana del polémico reality show aún todo es amor y paz entre los habitantes, a tal grado que hace unas horas se hizo viral un rap sumamente peculiar y muy original.

El momento épico fue protagonizado por Mafe Walker, quien hace un par de años se hiciera mundialmente famosa por asegurar en la televisión mexicana que hablaba con extraterrestres, pero no lo hacía en español, sino en alienígena, lo que de inmediato la puso en boca de todos.

Pese a las burlas que recibió tras su revelación, esta mujer no se enfocó en esos detalles, ni en las críticas, y siguió con su camino, el cual la llevó a encerrarse en una casa llena de celebridades, donde no solo ha dejado boquiabiertos a todos con sus historias, sino que también con su habilidad para el rap.

En un video, compartido en TikTok por Canal RCN, fue que pudimos revivir el épico momento de Mate, el cual ya cuenta con alrededor de 3 millones de views.

Como era de esperarse los comentarios, las críticas y las felicitaciones hacia la influencer no se han hecho esperar, pues mientras algunos celebran su seguridad y su atrevimiento, otros tantos la juzgan.

“Esa canción la cantan mucho en Marte”, “Llevando la música colombiana a otros planetas”, “Cómo es que pueden contener la risa todos los que están ahí”, se lee en solo algunos de los comentarios que ha recibido su capacidad para la improvisación.

¿Quién es Mafe Walker, la mujer capaz de hablar con alienígenas?

Mafe Walker es una guía espiritual e influencer colombiana que reside en México desde hace varios años y se describe como “la conexión entre dimensiones galácticas y planos más elevados y la Tierra”.

A través de su cuenta de Instagram, Walker se dedica a compartir reflexiones y hacer demostraciones sobre su habilidad espiritual, por lo que no es nada nuevo escucharla repetir palabras en español e inglés, mezcladas con otras inentendibles.

Sin embargo, este no es el único contenido que comparte, pues además se encarga de hacer partícipe de su labor a su comunidad en redes, ya que promueve activaciones grupales que tienen un costo de $25 a 75 dólares por personas o por sesión, algo que le también le ha costado decenas de críticas.

