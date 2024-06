José Luis Rodríguez ‘El Puma’ sobre su paso por ‘Top Chef VIP’: “Uno recoge lo que siembra”

José Luis Rodríguez “El Puma” se siente satisfecho con su trabajo en Top Chef 3. La semana pasada, el cantante venezolano de 81 años se despidió del reality show de cocina de Telemundo tras ser eliminado.

En una entrevista con La Opinión, habló sobre su experiencia durante el programa cocina, lo bueno y lo malo, y habló sobre la discusión que protagonizó con Alicia Machado antes de salir del show.

“Me siento útil. Creo que vieron una parte de mí que no conocían porque en una entrevista de 10 minutos no puedes conocer a una persona, pero en esta extensión de tiempo, con cámaras por todas partes… A veces uno se olvida que tiene las cámaras delante, pero traté de recordar siempre eso porque es muy fácil quejarse o decir cualquier cosa y tengo un lema en la vida que es: ‘prohibido quejarme y olvidar’”, dijo sobre su experiencia en el reality.

Sobre su inesperada eliminación, el cantante de “Dueño de nada” aseguró que fue muy hermosa y conmovedora. “Sentir que un hombre como Toño llore en tu hombro, de hombre a hombre, fue muy fuerte para mí. Sentí un amor extraordinario”, dijo Rodríguez, quien aseguró que todo fue un reflejo del amor que el dio durante su tiempo en el programa.

“Uno recoge lo que siembra en la vida, si uno siembra bien la cosecha será buena. Es como una pelota de goma que tiras hacia la pared y se te devuelve. O sea, todo lo que piensas, dices y haces lo recoges, sea malo o bueno”, agregó.

Polémica con Alicia Machado

Antes de irse del programa, El Puma protagonizó una discusión con Alicia Machado durante uno de los retos del reality.

El encontronazo entre la ex reina de belleza y el cantante empezó por una pregunta que le hizo Machado a la chef Belén Alonso sobre una duda que tenía sobre la prueba que ambos tenían que realizar en pareja y que, al parecer, Rodríguez no le pareció oportuna y se lo dejó saber.

Machado no se quedó callada y le respondió sin dudar al cantante. “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo, así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”, dijo la venezolana en el programa.

La situación fue escalando y ambos tuvieron un fuerte intercambio de palabras, que incomodó a sus compañeros.

Sobre este encontronazo, El Puma aseguró que siempre ha tratado de mantenerse alejado de los escándalos porque no le gustan las peleas. “Evité siempre esto porque no es mi estilo”, dijo.

El Puma se ganó el cariño del público y de sus compañeros

Sobre sus compañeros Paty Navidad y José María Galeano, el cantante aseguró que son personas extraordinarias con las que logró establecer una conexión muy especial.

“Paty es una mujer íntegra y muy espiritual. A veces trae conversaciones muy importantes que son fuera del planeta. Aprendí a estimarla, quererla y respectarla. Es una mujer con una voz extraordinaria y un ser humano muy bonito”, dijo El Puma sobre la actriz mexicana.

“Galeano es el típico español que te besa, te abraza y que necesita sentir…así como tú lo ves es. La integridad es igual por dentro que por fuera. O sea, no está en una representación, es un tipo con una honestidad impresionante y es transparente”, agregó sobre el actor español.

Seguir leyendo: