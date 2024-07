David Faitelson y otros periodistas estallaron por eliminación de México en la Copa América

La selección nacional de México no consiguió clasificar a los cuartos de final de la Copa América, ya que el conjunto dirigido por Jimmy Lozano empató sin goles ante Ecuador y borró por completo sus chances de pasar de la fase de grupos.

La respuesta inmediata a este suceso se pudo apreciar a través de las redes sociales, cuando los usuarios de las mismas comenzaron a hacer virales una serie de memes y reclamos a la Federación Mexicana de Fútbol, así como contra el combinado nacional. Luego de que no hubo ni una sola anotación a lo largo de los 90 minutos y el tiempo añadido, periodistas, analistas y aficionados reclamaron el desempeño del Tricolor.

Periodistas le dieron con todo a México y a la Federación

Uno de los primeros que explotó en contra de la selección nacional fue Christian Martinoli. Al finalizar el encuentro, expresó algunos reclamos en contra de los directivos que prometieron que México llegaría lejos en la Copa América en curso. En el cierre de la transmisión de Azteca Deportes, Martinoli sentenció que debe haber responsables por este garrafal fracaso de México y asumir las consecuencias del mismo.

"Que se hagan cargo de lo que dicen y de lo que dejan de hacer porque lo único que hacen es el ridículo. Otra vez, México dando pena en un torneo de alta gama"



-Martinoli 🎙️



"Hay varios futbolistas que no tienen nada que hacer en la Selección Mexicana"



"Hay varios futbolistas que no tienen nada que hacer en la Selección Mexicana"

-Dr. García 🎙️

“México está fuera y de esta forma se vive otro rotundo fracaso, porque los federativos de la selección mexicana de futbol dijeron que en este torneo mínimo semifinales. Que se hagan cargo de lo que dicen y de lo que dejan de hacer. Lo único que hacen es el ridículo, otra vez México dando pena en un torneo de alta gama”.

Por su parte, Luis García fue otra de las figuras que se mostró bastante inconforme con el rendimiento del equipo y el manejo de la selección. Señaló que hay varios jugadores y directivos que no tienen cabida alguna en el combinado tricolor.

“Toda la Copa América del equipo mexicano fue mucho más mala que buena, tuvo buenos pasajes con Venezuela, tuvo buenos pasajes con Jamaica, tuvo buenos pasajes con Ecuador: eso no te alcanza, se tienen que hacer responsables. Y hay varios directivos, entrenadores, stff de 25 y varios futbolistas que no tienen nada que hacer en la selección nacional”

Por su parte, David Faitelson hizo uso de su cuenta oficial de X (Antes Twitter) para dar su opinión sin filtro de cómo se vio el equipo en la fase de grupos. El periodista de TUDN lamentó profundamente que no les haya alcanzado para avanzar a la fase de los cuartos de final.

Fracaso tras fracaso del futbol mexicano y todo “se tapa” para proteger el maldito negocio… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 1, 2024

“Lamentable la crisis del futbol mexicano… No sirve de nada haber jugado mejor que Venezuela y Ecuador… Ellos juegan la próxima semana. Tú te vas a casa…”, publicó.

José Ramón Fernández contundente

Por su parte, José Ramón Fernández también lamentó que México solo buscara un tiro penal, puesto que en al menos en par de oportunidades se revisó un posible penal para los aztecas.

“Estar en espera de que un penal para clasificar, no es jugar al fútbol. Mientras la mayoría de los países avanzan en técnicas, calidad y desempeño futbolístico, México se hunde en el abismo de la vergüenza y de la ineptitud. ¿Y si buscamos otro deporte para competir? Se necesita una revolución en la pirámide del fútbol mexicano. Con un sólo gol no se puede aspirar a nada”

“No hay jugadores, no hay técnico, no hay fútbol, no hay nada de nada. Señores! No nos presentemos en un torneo internacional a ser el hazme reír y a desempeñar un papel ridículo y vergonzoso. Tengamos un poco de dignidad!”, finalizó José Ramón en redes sociales.

"Tiraron la Conmebol Copa América 2024 a la basura. Hay jugadores QUE NO MERECEN vestir la camiseta de Selección", @DavidFaitelson_ 😒



🔥"Pero para videos en RRSS somos campeones del mundo", @Andres_Vaca_🔥 #LaJugadaDelVerano

🔴EN VIVO por TUDN

