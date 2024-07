Paola Sasso, la locutora mexicana que conquistó a los latinos en Estados Unidos

Paola Sasso está viviendo un buen momento en su carrera profesional. Desde comienzos de este año, la locutora mexicana conduce el programa de radio El bueno, la mala y el feo, un morning show de habla hispana en 104.7 FM, junto a Raúl El pelón y Andrés Maldonado con el que se ganó el corazón de todos los latinos en Estados Unidos.

En una entrevista con La Opinión, Paola Sasso contó cómo ha sido su experiencia con el programa de radio, lo que más ha disfrutado y cómo es su conexión con sus escuchas.

“Me siento extremadamente feliz, soy la mujer más feliz del mundo, te lo juro. Me siento muy afortunada de poder estar aquí en Estados Unidos en un programa que está dirigido a latinos. Me siento muy afortunada de tanto trabajo y me siento muy dichosa de mostrarles a las mujeres que sí se puede, que si podemos lograr todos nuestros sueños y todo lo podemos hacer realidad”, dijo la locutora, quien aseguró que también se siente afortunada por compartir programa con dos compañeros que son muy profesionales.

Aunque su experiencia en el programa y en Estados Unidos ha sido muy positiva, Sasso también reconoce que ha habido momentos difíciles. “Siempre hacer un cambio es difícil y eso creo que todas las personas que se han tenido que venir a vivir aquí lo saben. A pesar de que vienes por un futuro mejor, el trabajo para llegar allí es complicado”, asegura la locutora, quien considera que esas experiencias son las que los hacen conectar con el público del programa.

“La gente conecta con nosotros porque hemos vivido situaciones así, pero nuestro papel en el show es intentar hacer que las personas que mínimo disfruten un ratito yendo al trabajo o a la escuela. Las cosas son complicadas pero hay que intentar sonreír y es lo que le mostramos a la gente”, dijo.

Sasso considera que el mayor reto para ella durante el programa ha sido demostrar que las mujeres tienen una voz que tiene que ser escuchada. “Es es mi papel en El bueno, la mala y el feo, demostrar que la mujer tiene voz y voto. Todo lo que opinamos, lo que sentimos, cómo tenemos un papel importante en la sociedad y en el mundo. No creo que es difícil, lo importante para mí es prepararme para poder transmitirle a mi público eso”, aseguró.

Sobre cómo la ha recibido el público latino en Estados Unidos, Sasso aseguro que ha sido increíble y que la han tratado muy bien. “He tenido un recibimiento espectacular. Aquí en Estados Unidos la gente me ha dado mucho cariño y me han abrazado mucho, que es lo que me reconforta y me hace sentir la más feliz”, afirmó.

Paola Sasso aseguró que está abierta a todo tipo de proyectos. “Yo feliz de hacer tele y lo que se venga porque vine a Estados Unidos a trabajar, triunfar y a darlo mejor de mí, representar a mi país”, dijo la locutora.

Seguir leyendo: