Laura Bozzo es la nueva conductora del programa “Venga la Alegría”

Laura Bozzo se enfrenta a un nuevo reto dentro de su vida profesional, y es que luego de despedirse de la cadena Imagen se dio a conocer su debut como conductora dentro del programa matutino “Venga la Alegría”. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Fue la mañana del pasado lunes que la producción del matutino recibió con bombo y platillo a la peruana, en medio de aplausos y en compañía de ‘Margarita Mckenzie’, uno de los personajes más reconocidos del “Capi” Pérez.

“Hoy vengo a reírme de mí misma y a hacer reír a todos. Ustedes decidieron traer a esta loca y ahora ustedes van a pagar las consecuencias“, expresó contundente Laura Bozzo durante el que fue su debut en “Venga la Alegría”.

Por su parte, el elenco conformado por Mauricio Barcelata, Luz Elena González, Sergio Sepúlveda, Kristal Silva, Jimena Longoria, Patricio Borghetti, Tabata Jalil, Ricardo Casares y Flor Rubio no tardó en expresar su emoción por la llegada de una nueva compañera.

Así reaccionó el público a la llegada de Laura Bozzo como conductora de “Venga la Alegría”

No pasó micho tiempo antes de que este anuncio hiciera eco en las redes sociales y el público desatara una ola de opiniones divididas. Y es que mientras unos aseguraron que la peruana sería la encargada de dar el toque “explosivo” a la producción, otros expresaron su descontento.

“La cara de Mauricio lo dice todo. Nadie soporta a esta señora”, “Pésima elección, echaron a perder el formato de VLA”, “No, esa señora trae malas vibras” y “Qué tristeza. Me parece que va a destruir todo. Tanto que me relajaba este programa. Ahora probablemente no lo veré, pues esta señora me causa estrés”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Laura Bozzo ataca a Thalí García y la llama “mentirosa” tras sus acusaciones en contra Telemundo

• Laura Bozzo despotrica contra la mamá de Yailin la más Viral y la llama “sanguijuela vividora”

• Laura Bozzo rompe el silencio tras huracán que azotó Acapulco y que destruyó su apartamento