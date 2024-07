Joselu envía recado a Alemania: “Esperemos retirar a Toni Kroos el viernes”

El delantero ex jugador del Real Madrid y de la selección nacional de España, Joselu Mateo, estuvo reunido con los medios de comunicación recientemente, para conversar lo que será el partido ante el combinado nacional de Alemania, a quienes deberán enfrentar dentro de dos días para disputar los cuartos de final de la Eurocopa que se está llevando a cabo en el país bávaro.

Joselu analizó la actualidad de los jugadores del técnico Luis de la Fuente y además habló sobre su papel dentro de la selección, así como también no perdió chance en enviar un recado bastante sustancioso a su ex compañero de equipo, el alemán Toni Kroos.

“Esperemos que sea su último partido. Es un partido que no es que sea especial porque haya estado aquí. Son unos cuartos contra una grandísima selección. Esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un amigo. He hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Es fundamental para Alemania y ha sido para el Real Madrid. Hay que tener cuidado con él el viernes”.

💥 Joselu: "Esperemos retirar a Kroos el viernes" pic.twitter.com/DcYRyZHNyX — MARCA (@marca) July 3, 2024

Actualidad en la carrera de Joselu

Joselu dejó de ser jugador del Real Madrid recientemente y puso rumbo hacia el Al Gharafa, tras un más que exitoso paso por la entidad merengue en donde pudo conquistar una Champions League, LaLiga y Copa del Rey:

“Lo que te mueve un poco son las ganas de seguir compitiendo, quizás mi papel este año no hubiera sido el mismo que el año pasado. Me voy a un país muy bueno y creo que era el momento perfecto para poder dar ese paso. Lo que no quería era irme a otro club europeo, he salido de la mejor manera posible conquistando títulos”, aseguró antes de analizar los pases, fichajes en el mercado que están ocurriendo en medio de la Eurocopa y la problemática por una posible distracción:

“¿Tú has visto que el nivel de España haya bajado en estos cuatro partidos? Los jugadores tienen que arreglar sus futuros y los contratos con los equipos que les toquen. Creo que en ningún momento ha dado la selección de que estemos en otra cosa”.

😅 El divertido momento que ha dejado Joselu con una pregunta en alemán:



💬"¿Pero me va a preguntar en alemán?"



💬 "In english better". pic.twitter.com/qaU3b7xKDm — Relevo (@relevo) July 3, 2024

Papel en La Roja

“Lo que me preocupaba era estar en la lista de 26. Creo que todos somos importantes y vamos a tener nuestro momento, pero el día a día es lo más importante en una concentración tan larga. Es lo que nos está llevando a conseguir lo que estamos logrando…”, explicaba el delantero sobre un papel en la Eurocopa que a día de hoy no está siendo el mejor, al menos no el esperado luego de su reciente tiempo con el Real Madrid.

Actualmente Joselu se desempeña como suplente y ha estado sin minutos en tres de los cuatro partidos que ha jugado España hasta el momento (Croacia, Italia y Georgia) y con 72′ en el partido frente a Albania en el que Luis de la Fuente llevó a cabo muchas rotaciones tras lograr el pase matemático a los cuartos.

“Unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos. Ellos juegan en casa y apretaran con toda su afición. Nosotros queremos ganar y sabemos de la dificultada de ese partido. No nos fijamos en los datos del pasado, lo que hacemos es analizar sus últimos partidos y lo que tenemos que hacer”, analizó el delantero sobre el rival de España en los cuartos de final, que lleva 36 años sin ganar a La Roja en partido oficial.

“Con Antonio hablé el otro día, tuve unas cortas palabras. Es un jugador fundamental, su ambición e implicación… es un reflejo de lo que hemos conseguido esta temporada”, explicó sobre la importancia del jugador central en el juego ante la selección de Alemania.

🤍 El AMOR ETERNO de JOSELU al REAL MADRID:



✨ "Ojalá haber estado 10 años más". pic.twitter.com/Dl3tiOGQo4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2024

“No es fácil llegar al Madrid con 33 años. A todo hay que darle valor. Todo llega y estoy muy contento de todo lo que he aprendido y disfrutado durante mi carrera. El camino no es fácil. Ojalá hubiera podido estar 10 años en el Real Madrid”, aprovechó para dar un análisis sobre lo que fue su paso por el club de la Casa Blanca, tras marcharse a Qatar después de un regreso de ensueño. “Son muy rápidos, que encaran mucho y tienen opciones de poner muchos centros. Lamine tiene una virtud que se puede ir por los dos lados. Nico igual y a mí me gusta que inunden el área de balones”, analizó sobre el peligro de las bandas de España y lo que le beneficia a él como cazador de área.

