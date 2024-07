Toni Kroos responde a Joselu: “Quieren ganar la Euro. Haré todo lo posible para que no sea así”

La leyenda viviente del fútbol alemán y mundial, así como también ex jugador del Real Madrid, Toni Kroos, estuvo presente en conferencia de prensa de la concentración de la selección nacional de Alemania en Herzogenaurach. El centrocampista germano recientemente anunció su retiro del mundo del fútbol, y el primer paso fue al dejar de ser jugador del club de la Casa Blanca, por lo que luego de culminar su participación en la Euro en curso, finalmente colgará los botines de juego.

Pero antes de ello, deberá afrontar el reto de cuartos de final contra el combinado nacional de España, de donde desean su pronto retiro. Esto en palabras de uno de sus ex compañeros en el equipo merengue, Joselu, quien lo comentó en conferencia de prensa.

“Entiendo que ésa es su idea, y eso significaría que España llega a las semifinales. Pero Alemania tiene muchas cosas también para evitar el sueño de Joselu. España juega un fútbol fantástico, nosotros también. El partido va a ser lo contrario a algo aburrido. Sé lo que dice Joselu y cómo, y debo sonreír por ello”.

🗣️ @JoseluMato9, jugador internacional: "Alemania es una grandísima selección y también es muy favorita para levantar este título".



Joselu, jugador internacional: "Alemania es una grandísima selección y también es muy favorita para levantar este título". "Toni Kroos ha sido un amigo y gran compañero dentro del vestuario. Creo que es un pilar para el equipo alemán".

“Es normal que digan eso, quieren ganar la Euro. Voy a intentar todo para que no sea así. España está aquí para ganar. Nacho, Carvajal, Joselu… Menos mal que no querían retirarme en el Madrid, porque son mis amigos”, añadía entre risas Kroos.

“Me gusta que los jugadores y entrenadores tengan confianza para decir cosas así. Yo lo veo diferente. Es bueno pensar que son los mejores y España juega bien Yo creo que el partido está cincuenta-cincuenta y que se va a decidir en detalles”.

Ante lo que podría llegar a ser su último partido disputado como jugador profesional de fútbol, siempre y cuando España consiga ganar a Alemania, Kroos comentó lo siguiente: “Claro que tienes en la cabeza que puede ser tu último partido. Pero no me molesta, es más una motivación grande para alargar lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, conozco mi situación. Vivo muy bien con esto, eso es así. Seré feliz sin el fútbol. Lo he vivido en octavos, pero no me ha pasado”.

Joselu: "Esperemos retirar a Toni (Kroos) el viernes".



Toni Kroos: "Joselu ha dicho eso porque quiere ganar. Entiendo que esa sea su idea, eso significaría que España sigue en la competencia. Pero creo que Alemania tiene muchas cosas para poner en problemas a España."

“Los voy a extrañar menos que al fútbol. No estoy nostálgico, no he traído pasteles para vosotros. Igual tendréis que invitarme si sigo en el torneo. Apuesto a que seguiré en el torneo, no creo que vaya a ser m última conferencia de Prensa”.

No está en la misma línea que Lehmann

En días recientes otro gran jugador que en su momento defendió los colores de Alemania y la arquería, Jens Lehmann, tuvo palabras fuertes y de una índole de menosprecio por España de cara al partido de cuartos de final contra los bávaros, algo con lo que Kroos no estuvo de acuerdo en lo absoluto:

“Lehmann no nos representa, la verdad. Siempre da una opinión diferente a los demás. España ha demostrado que tiene jugadores de mucha experiencia como Rodri, Morata, Nacho… Esperamos a una España top. Ellos juegan bien y nosotros, también. Será un partido bonito”.

"NO nos REPRESENTA mucho. SIEMPRE tiene una OPINIÓN DIFERENTE".



TONI KROOS RESPONDE a LEHMANN!



🔴 https://t.co/xCItXkbdVV pic.twitter.com/oX71gArr7k — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 3, 2024

Quieren darle un regalo a su gente

Alemania parte como una clara selección favorita para ganar el certamen continental, y están bastante motivados de poder alzarse con el campeonato de la Euro del año en curso, delante de sus aficionados, su gente, y esto claramente se ha visto traducido en el rendimiento del equipo en el campo de juego.

“Tengo sentimientos encontrados. Si miras en los últimos meses antes de la Euro, Alemania tenía muchas dudas sobre su capacidad. Es normal debido a la actuación en los últimos torneos. Teníamos un objetivo mínimo. Ahora, pasara lo que pasara no podríamos hablar de catástrofe. Pero no diría que seguir aquí es un bonus, porque como equipo queremos ganar el torneo. Hay mucha ambición por seguir”.

