Lamine Yamal: el día a día de la nueva joya de España y la Eurocopa

El que en la selección nacional de mayores de España tenga jugadores menores de edad ya pareciera ser algo normal, y es que todo esto comenzó cuando en su momento el ex entrenador de ‘La Roja’, Luis Enrique, había convocado a Gavi de 17 años de edad, en la expedición para la Final Four de Milán. Dese entonces, los listados del pasado mes de septiembre en 2022 y 2023 no contaron con la debida vigilancia a un menor.

El único en Alemania 2024

En la edición del 2024 de la Eurocopa que se está realizando en Alemania, Lamine Yamal es el único jugador menor de edad que hace vida en dicha competición, algo que no se repetirá en la copa del mundo de 2026, al que, si todo va normal como hasta el momento, el delantero del FC Barcelona podrá acudir con 19 años. Para esta Eurocopa, los padres de Yamal tuvieron que firmar varias autorizaciones, tanto para la Federación como para la UEFA. Es lo que dictamina la ley para cualquier menor de edad que salga de España sin sus padres.

Ambas entidades mantienen una vigilancia estricta y especial en todo lo que rodea a la protección de menores de edad en sus ámbitos y competiciones. Lamine inclusive ofrece entrevistas a los medios de comunicación bajo condiciones especiales; en cada entrevista que otorga siempre está acompañado de un tutor de la Federación, en la mayoría de los casos Nuria Martínez, quien es la delegada de la selección nacional.

Siempre acompañado de algún testigo

Está terminantemente prohibido que Lamine Yamal, como menor de edad que es, se quede a solas en ningún espacio cerrado con un mayor de edad. Incluso, si Luis de la Fuente, técnico de la selección nacional de España quiere conversar con él en una sala, debe hacerlo con un testigo presente.

Javier López Vallejo, psicólogo de la selección, está muy atento a Lamine Yamal y sus comportamientos en todo momento, dentro y fuera del campo de juego. Los estudios son una parte fundamental para el joven delantero. En medio de la Euro ha superado los exámenes de la ESO desde el hotel de Donaueschigen.

Para esas pruebas se preparaba durante el curso. En la concentración de marzo, a la vuelta de Londres, De la Fuente dio unas horas libres y el joven delantero no perdió tiempo alguno en aprovecharlas. Los responsables de la Federación consultaron a los dos menores de edad qué querían hacer, porque si salían debía ser acompañados. Pau Cubarsí, defensa central y compañero de Lamine en el FC Barcelona, dijo que él se que quedaba en la residencia de Las Rozas porque tenía deberes que hacer. Yamal por su parte decidió quedarse también y aprovechar el tiempo para estudiar un rato.

Su mejor amigo y lo que menos le gusta

Hasta el momento se le ha visto bastante cercano y con una gran camaradería de junto al delantero del Atheltic de Bilbao, Nico Williams, desde que llegó a la selección, Lamine Yamal viaja siempre con la capucha puesta. Una especie de manía. Lo dos se pasan el día bromeando, retándose, riéndose. “Cosas de niños”, dicen los veteranos.

Lo que más le cuesta a Lamine Yamal son las horas de gimnasio, parece ser que no es muy amante del trabajo físico con las pesas. “No le gusta mucho”, cuentan desde dentro de la selección. A él lo que de verdad le gusta es la pelota, sentirse libre en el campo regateando, sintiéndose el niño que se sigue sentando con sus amigos en los bancos de su barrio y con los que todavía comparte.

