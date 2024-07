Omar Fayad es el más feliz por el reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

El nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez, Tessa, ha dado mucho de qué hablar debido a que unió a la dupla que desde hace muchos años mantenía rencilla a nivel mediático: Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Sin embargo, el reencuentro de la ex pareja fue todo un éxito, así lo dio a conocer el esposo de la actriz, Omar Fayad.

En un encuentro reciente con la prensa, el político mexicano compartió su versión del encuentro entre el comediante mexicano y la primera actriz luego de convertirse en abuelos: “La verdad muy bien, muy normal, muy afectivo, cálido, sin ningún problema”, contó.

De acuerdo con Fayad, quien viajó desde Noruega para acudir al nacimiento de Tessa, reveló que el más nervioso por esta reunión era el propio José Eduardo Derbez, pues por varios años presenció una fuerte rivalidad entre sus padres.

“Vi como que un segundo a José Eduardo, así como de ‘¿qué va a pasar?’, no va a pasar nada hombre, lo que pasó es que todo mundo estaba feliz, nadie le quitaba la vista de encima, todo querían acercarse, todos querían la foto, todos querían estar ahí“, detalló ante varios medios de comunicación.

El embajador de México en Noruega declaró que para él es un alivio que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo hayan limado sus asperezas, ya que a partir de ahora se encontrarán en diversos eventos familiares relacionados a su nieta.

“A estas alturas yo creo que por los hijos uno hace todo y yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo veo también en Eugenio una gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo lo que vi fue un encuentro de familias de mucha armonía, eso es lo que vimos“, continuó.

Con respecto a los supuestos rumores de separación, Omar Fayad no dudó en desmentirlos y afirmar que si bien su trabajo lo mantiene fuera de México, él y la primera actriz han sabido sobrellevar su matrimonio a distancia.

“Alguien inventó ese rollo y pues ya mejor hasta nos reímos, no es así, ya lo vieron ustedes, al contrario, entre nosotros bromeamos, ¿vas a venir o no vas a venir?, ya ves por qué luego andan diciendo esto, o porque andan diciendo lo otro, ¿me vas a acompañar a la fiesta o no vas a ir?, por eso dicen que no estamos divorciados”, finalizó.