Raphy Pina celebra un año más de vida, ahora fuera de prisión

El productor Raphy Pina, quien recientemente salió de prisión tras más 41 meses, estuvo de manteles largos el pasado 4 de julio no solo por el Día de la Independencia en EE.UU., sino por la celebración de su cumpleaños número 46.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el empresario dio una probadita de cómo vivió su festejo en compañía de sus seres queridos, incluyendo a su esposa Natti Natasha y a sus cuatro hijos.

El primero de sus posteos en redes sociales fue un breve video en su canal de difusión donde tomaba café, y de paso, agradeció las primeras muestras de cariño que recibió desde tempranas horas del día.

“Nací a las 10:42 p.m., pero ya me siento que me monté en el expreso de los 50. ¡Feliz de tener personas que me llenen de felicidad, incluyendo a miles que no conozco, pero siempre se mantuvieron presente y me llegaron las buenas vibras!“, son las palabras que dedicó a sus fanáticos.

Si bien Raphy Pina dio la bienvenida a sus 46 años desde su residencia en Miami, donde permanece bajo la custodia del Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP) hasta que culmine su sentencia, compartió que se encuentra más feliz que nunca de poder hacerlo junto a las personas más importantes de su vida.

“La ganancia mas grande en la vida es tener con quien compartirla. Tener un hogar seguro con una familia que te ame, respalde y te de soporte, es el mejor regalo en el MUNDO. Ya en el expreso de los 50 pero feliz del recorrido #46, 4 de julio”, escribió el famoso para acompañar una postal donde posa muy sonriente en familia.

Por su parte, Natti Natasha no dejó pasar esta fecha desapercibida en sus plataformas digitales, allí publicó un audiovisual en el que festeja la vida de su esposo mientras sostiene un cupcake y vela.