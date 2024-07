Niurka reveló que perdió un embarazo durante su época en Aventurera

Niurka Marcos trabajó hasta el cansancio durante su época en Aventurera, tanto que perdió un embarazo. Recientemente, la vedette reveló que hace 20 años sufrió la pérdida de un bebé mientras trabajaba en la popular obra.

En una reciente entrevista con Marco Antonio Silva, Niurka contó Juan Osorio, su ex esposo y ex representante, la forzó a trabajar en la obra sin descanso, lo que provocó que perdiera un embarazo.

“Tenía trabajo de lunes a lunes. A veces tenía dos trabajos el mismo día. Imagínate de dónde saqué la energía, que perdí un embarazo de lo desnutrida que estaba en el 2000”, reveló la actriz de 56 años.

Niurka contó que una de las razones por las que perdió el embarazo fue porque estaba prácticamente desnutrida. “Terminé en el hospital vomitando hiel y bilis porque no tenía nada en el estómago. Estaba muy flaca”, recordó.

La actriz indicó que en ese momento Juan Osorio la llevó al hospital porque no le quedó otra opción y no porque realmente le importara su salud. “Cuando me recuperé fue ‘órale, a ganar billete’. Cuando (Juan Osorio) me internó obviamente lo hizo porque no le quedó de otra, si hubiera sido por él no me lleva”, dijo.

Desde hace varios años, Niurka le ha dedicado varias críticas y ataques a Osorio por situaciones relacionadas a su relación y con su hijo Emilio Osorio, porque la actriz considera que su ex esposo se aprovecha de él.

Recientemente, la vedette respondió a las declaraciones e Osorio que afirmaban que él es responsable del éxito en la carrera de la actriz.

“Durante todos estos años, se ha encargado de hacerle creer a la gente que yo existo artísticamente gracias a él. Pero no es así. Yo vengo de la Escuela Nacional de Arte, de viajar por toda Europa con los espectáculos del Tropicana”, dijo Niurka.

Incluso, la actriz aseguró que ella ha hecho mucho más por él. “¿Cuándo vas a agradecer que gracias a mí estás vivo, porque te ayudé a salir de las drogas y te acompañé en tu recuperación?”, afirmó.

