¿Biden está tomando medicamentos contra Parkinson?, portavoz Karine Jean-Pierre enfrenta cuestionamientos

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, enfrentó este martes cuestionamientos sobre la salud del presidente Joe Biden, incluso si el mandatario está tomando medicamentos contra el Parkinson.

La respuesta de la portavoz fue contundente: “No”.

“Puedo decirte esto. Volviendo un poco al Parkinson. Entonces, para darles algunas respuestas aquí: ¿El presidente ha recibido tratamiento por Parkinson? No. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No, no está recibiendo tratamiento. ¿Está tomando medicación para el Parkinson? No”, dijo Jean-Pierre.

La portavoz fue cuestionada tras los reportes de que un médico especialista en Parkinson había visitado la Casa Blanca en varias ocasiones. Jean-Pierre dijo que no podía compartir información personal del médico en cuestión.

Varios reportes indican que el Dr. Kevin Cannard habría sido el especialista que visitó la Casa Blanca, pero Jean-Pierre no quiso confirmar o negar dicha información.

“No, porque no confirmaremos ni hablaremos de los nombres que usted me está proporcionando. Es por motivos de seguridad. Es para proteger la privacidad de alguien. Simplemente no vamos a hacer eso”, dijo Jean-Pierre.

La portavoz dijo que el mandatario tiene revisiones médicas verbales dos veces por semana.

Los cuestionamientos sobre la salud del presidente Biden se intensificaron tras el primer debate de CNN, donde se le notó con cierto letargo.

Hay llamados incluso entre demócratas para sustituir al mandatario en la campaña presidencial, pero el presidente Biden afirma que está listo para continuar la contienda y derrotar al expresidente Donald Trump.

Revisiones médicas de Biden

La portavoz Jean-Pierre incluso fue cuestionada sobre si el presidente Biden había sido revisado por hidrocefalia, una condición que provoca aumento de líquido en el cerebro.

“No voy a desarrollar… no voy a confirmar a ningún especialista… ningún especialista que venga… venga… venga a la Casa Blanca por razones privadas”, dijo.

La portavoz señaló que el presidente Biden tiene revisiones médicas, incluido su examen neurológico, el cual se realizó en febrero pasado

“Cada año que se hace este examen [médico], ve a un neurólogo”, indicó.

Luego leyó parte del reporte, donde se indica que la revisión neurológica fue “extremadamente detallada”, pero sin hallazgos preocupantes.

“No hubo hallazgos que fueran consistentes con ningún trastorno del cerebelo, cerebelo u otros trastornos neurológicos centrales, como un derrame cerebral, esclerosis múltiple, Parkinson o esclerosis lateral ascendente”, dijo Jean-Pierre sobre la cita del reporte médico.

Abierto al diálogo con demócratas críticos

La portavoz dijo que el presidente Biden, dada su experiencia como senador, mantendrá un diálogo abierto con congresistas demócratas, luego de que un grupo –al menos de seis– presionara para que dejara la candidatura presidencial.

“[El presidente Biden] respeta verdaderamente a los miembros del Congreso y siempre lo ha hecho y siempre lo hará, especialmente como exsenador”, dijo. “Y hay una larga lista de otros congresistas que han mostrado su apoyo a este presidente”.

Entre los congresistas que recientemente respaldaron al mandatario se encuentra el Caucus Hispano del Congreso (CHC).

