CMB no ha recibido notificación sobre decisión de David Benavídez

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que no ha recibido ninguna notificación de David Benavídez sobre si se quedará en peso supermediano o semicompleto para hacer válido su derecho como retador mandatorio.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Sulaimán dejó claro que hasta el momento no tiene conocimiento de qué decisión tomará Benavídez en este plazo de dos semanas que solicitó al organismo para pensar mejor lo que hará a continuación.

“No sé, la verdad. Hasta ayer (lunes) a mí no me ha llegado nada. No la he visto”, dijo el mandamás del CMB.

David Benavídez quiere conseguir una oportunidad ante Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Como David Benavídez se convertió en campeón interino del CMB y retador obligatorio en las 175 libras tras derrotar a Oleksandr Gvozdyk, ahora debe enviar una carta de apelación al organismo para hacer oficial su deseo de seguir siendo el mandatorio de Canelo Álvarez y esperar la decisión del tapatío que supuestamente lo está considerando para septiembre, o quedarse en el semicompleto.

Desde hace tres años Benavídez es el retador mandatorio y ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez aseguró que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrezcan una bolsa de $200 millones de dólares. Por ello, David Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad.

David Benavídez se convirtió en retador oficial de las 175 libras al vencer a Oleksandr Gvozdyk. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Turki Alalshikh tampoco está interesado en este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. El jeque quiere que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Sigue leyendo:

· David Benavídez solicitó al CMB dos semanas más para decidir si se queda en 175 o baja a 168

· Canelo Álvarez llega a un acuerdo con William Scull, reportan los promotores del cubano

· Canelo Álvarez planea dejar vacante título de la FIB tras orden de pelear con Scull, según reportes