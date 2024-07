Lionel Scaloni destaca el nivel de México y las demás selecciones de Concacaf

La Copa América 2024 ya está en sus instancias decisivas. Las semifinales están por disputarse. La Concacaf tendrá a un representante en esta ronda: Canadá. Lionel Scaloni destacó el nivel de las selecciones de esta región, incluido México.

Estados Unidos y México decepcionaron en esta Copa América. Ambas selecciones, que serán anfitrionas en la Copa del Mundo de 2026, se quedaron fuera en la fase de grupos. A pesar de este rendimiento, Scaloni destacó su potencial.

“No sé quien dice que hay mucha diferencia, no la veo. México ha estado a nada de pasar, a un gol y ha tenido un buen nivel, me parece que son buenas selecciones de nivel y no menos importantes de algunas de Sudamérica”, dijo el estratega argentino en rueda de prensa.

En términos generales, Lionel Scaloni considera que el nivel es muy parejo. A pesar de que los conjuntos de Concacaf no consiguieron varias victorias, fueron duelos complejos en el que la definición a veces fue clave.

“Lo mismo Costa Rica, el primer partido fue complicado yo creo que el nivel es bueno, al nivel de Sudamérica, no inferior. Estados Unidos también, creo que el nivel es muy parejo”, agregó.

Scaloni no se confía de Canadá

En este mismo orden de ideas, Lionel Scaloni destacó las virtudes del conjunto canadiense para esta semifinal. Ambos conjuntos se enfrentarán este martes 9 de julio en el MetLife Stadium.

“En el tema físico de Canadá, tienen jugadores que en ese aspecto son importantes y que técnicamente son buenos, una idea de jugar bastante agresiva, presionan bastante bien, te mandan jugar por fuera, tienen buenos jugadores es un buen equipo“, destacó.

