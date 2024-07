El ex novio de Irina Baeva dio detalles sobre su relación

En medio de la polémica por el trabajo de Irina Baeva en la obra teatral “Aventurera”, un hombre llamado Alfredo Abundis concedió una entrevista. Él mantuvo una relación de más de cuatro años con la actriz rusa, fue su primer novio en México y la acompañó durante el tiempo que ella estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), pues estaba decidida a incursionar como actriz de telenovelas.

El actor David Zepeda habla de la salida de Irina Baeva de “Aventurera”

Entrevistado por Arturo Gallegos para el canal “Productora 69”, Abundis relató cómo comenzó su relación con Irina: “La conocí en una página de Internet que ya no existe. Era el año 2010, yo iba a mitad de la carrera universitaria. Puse algunos anuncios para rentar cuartos de una casa de un tío. Ella vio ese anuncio, yo le hablé y empezamos a hacer una conversación. (Ella) dejó la universidad, se dio de baja. Íbamos adaptándonos culturalmente el uno al otro, conociendo ella la cultura mexicana a través de mí y yo conociendo la cultura rusa a través de ella. Éramos sólo amigos. Ella llegó (a México), yo fui directo al aeropuerto por ella, la traje a la casa y conoció a mi hermano, a mi familia y a otros amigos”.

Irina Baeva revela que no estaba segura de aceptar el papel protagónico de la obra “Aventurera”

Alfredo dijo que Baeva tenía la determinación de estudiar para ser actriz, y poco después él se decidió a mostrarle lugares turísticos en México. “Ella llegó por sus propios medios, cien por ciento; ahí yo no la ayudé en nada. Sus papás le ayudaban bastante. Venía muy clavadísima con el tema del CEA, de actuar, muy disciplinada. En el inter sucedió todo esto. A mí se me ocurrió la idea de salir y conocer muchas partes del país. Muchas playas, muchos lugares, pueblos mágicos. Empezamos a andar una vez que fuimos a Valle de Bravo, y mientras íbamos ahí en el camión le di un beso. Me lo correspondió y ya seguimos. Todo lo demás fluyó más fácil”.

Poco tiempo después Alfredo e Irina comenzaron a vivir juntos. “El primer año no quedó en el CEA; el siguiente año sí. Ya andábamos. La verdad es que se puso bien feliz. En esos tiempos nos fuimos a vivir a San Ángel, ella se iba al CEA y yo me iba en la mañana a trabajar como ingeniero de software. Ella estaba todo el día en el CEA, ya en la noche yo pasaba por ella y me contaba su día. La querían mucho”.

Abundis también comentó que viajó a Rusia junto con Baeva para una fiesta familiar, pero no sabe si ella la presentaba como su novio, porque él no habla ruso. “Su familia le mandaba dinero. Fui a Rusia con ella, a la boda de su hermana. Estuvo genial. Como ellos están bajo la iglesia ortodoxa rentaron como una especie de salón, en un parque, con temática japonesa”.

La relación comenzó a desgastarse cuando Irina comenzó a sobresalir en el CEA. “Ya teníamos tres o cuatro años de vivir juntos. Yo veía que ella destacaba sobre todos los demás (estudiantes), y pensaba: ‘Siento que ella la va a hacer, lo va a lograr. No creo que vaya a quedarse conmigo, teniendo opciones estando con actores y demás’. Al final tronamos antes de que eso sucediera…Sí llegamos a pensar en tener un hijo. Ya no pensamos en cuidarnos cuando teníamos relaciones. Al final no sucedió. Bien, porque la verdad un niño te come el tiempo”.

Alfredo dice que Irina siempre fue amable y sencilla; le gustaba comer en un tianguis y no era exigente en cuanto a cómo vestir. Él también se enteró del rumor acerca de que la actriz rusa había provocado la separación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán: “Ya viendo lo que pasó con Gabriel Soto, que es un actor que yo veía desde niño, se me hizo muy raro eso de que (Irina) anduviera con él. No la juzgo. No sé si realmente le bajó el novio a alguien, si ya no eran pareja Gabriel y Geraldine. Antes de que ella obtuviera lo que quería nosotros ya estábamos un poco más distanciados. Yo ya veía que en el CEA ya la trataban como si fuera estrella, porque ya le habían pagado (una operación de) los dientes. Le dije: ‘¿Como qué planeas, qué vas a hacer, qué va a pasar con nuestra relación?’ Y ella me dijo: ‘Me lo vas a agradecer’. Todavía me acuerdo de sus palabras”.

En 2021, el programa “Chisme No Like” y la revista TVNotas dieron a conocer fotos que mostraban a Alfredo e Irina durante los viajes que hicieron, y este último medio publicó que un año antes un cibernauta le preguntó a la actriz: “¿Quién es Alfredo Abundis? He oído que te relacionan con él”, a lo que Baeva contestó: “Mi ex ex novio”. Finalmente, el ingeniero de software comentó que la separación entre los dos fue de mutuo acuerdo, y que ya no volvió a tener contacto con Irina: “No, la verdad es que no me usó ¿eh? Para nada. En ningún momento fue así. Ella fue bastante amable, cordial, respetuosa. Ya no la busqué, tampoco ella me buscó”.

Sigue leyendo: