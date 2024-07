Karla Souza despide a su hermano con un desgarrador mensaje

La noticia sobre el fallecimiento del ex integrante de Menudo Adrián Olivares cayó como balde de agua fría al público, amigos y por su puesto familiares, incluyendo a su hermana Karla Sousa, quien recientemente recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje.

Desde su perfil oficial de Instagram, la estrella de “Nosotros los nobles” publicó un video compuesto por diversas fotografías protagonizadas por el cantante, honrando su memoria y recordando los momentos más felices de su vida.

“Cada nota que toque en cualquier guitarra y cualquier música que escuche de ahora en adelante, pensaré en ti, hermano”, comienza el mensaje la actriz de nombre Karla Olivares Souza. “Tus sueños logrados le abrieron la puerta a los míos. Gracias por apuntar a lo alto, Piolín”, añadió haciendo referencia a su éxito en la agrupación ‘Menudo’.

Además de honrar sus logros a nivel profesional, la histrionisa hizo alusión a las aventuras que se embarcaron a lo largo de los años, así como aquellas que no tuvieron tiempo de tomar: “Nos quedaron demasiadas cosas por hacer juntos. Conociendo tu fe tan plena y genuina, no me cabe duda que hoy, el cielo y sus ángeles están de fiesta al darte la bienvenida. Te amo. Salúdame a papá”, expresó.

No pasó mucho tiempo antes de que la famosa se volviera el blanco de comentarios de cariño por parte de sus fanáticos, quienes le dejaron saber que no se encuentra sola en este difícil momento.

“Lo lamento demasiado. Como alguien que sabe lo que es perder un hermano te mando bendiciones y mucho amor”, escribió un usuario, mientras que otro replicó: “Que bellas palabras para tu hermano ¡Adrián fue y siempre será mi Menudo número uno! ¡Un fuerte abrazo!”.

Fue el pasado 9 de julio que Sylvia Campos, quien fue integrante de Timbiriche en los años noventa y novia de Adrián Olivares en dicha década, confirmó el fallecimiento del músico por medio de una desgarradora publicación desde sus redes sociales.

“Siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo un gran, gran papá. Que tu camino esté lleno de luz. Te quiero por siempre”, escribió para acompañar una serie de fotografías junto a él.