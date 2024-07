Ellen DeGeneres anuncia su retiro del entretenimiento

Ellen DeGeneres confesó que se alejará de la televisión, después de 20 años, siendo una de las comediantes más destacadas de Estados Unidos, con su programa ‘The Ellen DeGeneres Show’.

El anuncio lo hizo a través de un monólogo, que estrenará en Netflix, que forma parte de su gira ‘Ellen’s Last Stand…Up’. Todo ocurrió cuando alguien le preguntó a la comediante si estaba dispuesta a regresar la televisión y afirmó que no porque se retiraría del entretenimiento.

“Esta es la última vez que me verán”, afirmó en el espectáculo del 1 de julio. Pese a la respuesta tajante de DeGeneres, otro fan le preguntó si volvería a ser la voz de ‘Dory’ de ‘Buscando a Nemo’ y respondió: “No, me voy, adiós, ¿recuerdas?”.

¿Cuándo inició el show de Ellen DeGeneres?

La comendiante inició su gira a inicios de este año, con ‘Ellen’s Last Stand…Up’ ha intentado abordar las acusaciones en su contra sobre su “mala conducta” con los empleados de su antiguo programa de televisión.

El famoso programa de entrevistas culminó en medio de una serie de denuncias por racismo, mala conducta sexual e intimidación hacia los empleados detrás de los bastidores.

Durante la pandemia, Variety informó sobre la frustración de miembros del equipo con respecto a la compensación que recibieron. Después de todo lo ocurrido, la famosa se disculpó al aire y tres productores fueron despedidos de WarnerMedia.

FILE – Ellen DeGeneres durante su programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ en el año 2016.

Crédito: AP Photo/John Locher, File.

En uno de sus shows de Santa Rosa, aseguró “Tengo gallinas. Ah, sí, y me echaron del mundo del espectáculo por ser mala”.

Más adelante admitió que podía ser dura y exigente, pero que no era una mujer mala. “Solía ​​decir: ‘No me importa lo que la gente diga de mí’. Ahora me doy cuenta de que lo dije durante el auge de mi popularidad”.

En otra parada de su gira, en Largo del Teatro Coronet en West Hollywood, admitió que fue “dolorosa” la manera en la que se despidió del mundo del espectáculo.

“Pensé: ‘Bueno, esta no es la forma en la que quería terminar mi carrera, pero así es como terminará’. … Odié la forma en la que terminó el programa”, expresó.

“Amo tanto ese programa y odiaba que la última vez que la gente me viera fuera de esa manera”.

Su gira terminará el 16 de agosto y, de acuerdo a sus declaraciones, será la última vez que se pare en un escenario.

