Eugenio Derbez dice que su hijo será mejor padre que él

Eugenio Derbez confesó, a las afueras de Imagen TV, que su hijo José Eduardo será un mejor padre que él.

“Ya hubiera querido yo tener su madurez y su inteligencia emocional. Lo veo entregado al papel de papá. Se preparó, como yo no me preparé”. Eugenio Derbez – Actor

Derbez aseguró que cuando él tuvo a su primera hija, Aislinn Derbez, estaba perdido y, que en comparación con su hijo, lo siente dedicado a su papel porque tomó cursos, talleres para este momento.

El actor de ‘No se aceptan devoluciones’, contó que José Eduardo, también hijo de Victoria Ruffo, decidió que no trabajará por dos meses porque se dedicará a la pequeña Tessa, algo que él nunca hizo.

José Eduardo y Paola Delay le dieron la bienvenida a Tessa el 30 de junio en la Ciudad de México. El día del nacimiento casi toda la familia se reunió y también hubo un reencuentro entre Eugenio y Victoria Ruffo, quienes mantuvieron años de distancia.

Sobre las imágenes del encuentro, Derbez contó que sí hay fotos de él junto a Ruffo, pero que no publicaría nada del hospital por respeto a su hijo.

Incluso, la esposa del actor, Alessandra Rosaldo contó que fue un encuentro ameno: “Me cayó perfecto toda la familia, yo nada más había una vez visto a Victoria hace muchísimos años y nos habíamos saludado brevemente, nunca había convivido con nadie”.

La mamá de Aitana Derbez comentó acerca del encuentro con el resto de la familia y dijo “Los hijos de Victoria también, Vicky y Anuar divinos. Las tías también, Gaby, Marcela, toda la familia divinos todos (…) La verdad es que convivimos todos de una manera muy natural, todo fluyó padrísimo“.

Derbez y su aniversario con Alessandra Rosaldo

En el encuentro con los medios, el actor también fue interrogado sobre su decimosegundo con Alessandra Rosaldo.

“Se nos pasó rapidísimo como en cinco minutos. Es complicado, no es fácil, porque después la gente nos ve como la pareja ideal, como la pareja ideal. Siempre he pensado que el secreto no es llevarse bien, sino saber pelearse”.

Sobre los frecuentes rumores de divorcio de Rosaldo, el mexicano afirmó que se ríen de esos rumores y a él se le ocurre hacer sketches de la situación.

Seguir leyendo: