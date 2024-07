Karenka insiste en que quiere protagonizar la obra “Aventurera”

En las últimas semanas se habló mucho sobre los cambios que el productor Juan Osorio haría en la obra teatral “Aventurera” (finalmente Irina Baeva continúa en el papel principal), y algunas famosas mostraron interés en actuar en la puesta en escena. De todas ellas, la cubana Karenka es la única que sigue insistiendo, y se ha dado a la tarea de hacer una campaña en redes sociales para obtener una oportunidad.

Karenka, de 41 años y cuyo nombre verdadero es Karen Juantorena Foyo, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece bailando, y lo complementó con el siguiente mensaje: “Me encantaría algún día que Juan Osorio me diera la oportunidad de ser la nueva AVENTURERA, siempre lo he soñado!! A su vez honrar el legado que dejó mi paisana, la talentosa Niurka y las grandes artistas que han pisado ese escenario”.

Aprovechando su trabajo como juez en el programa “Bailadísimo”, del canal Multimedios, Karenka presentó una coreografía, con el objetivo de que Osorio la tome en cuenta para el papel de “Elena Tejero”. Sin embargo, hasta el momento ella no ha recibido ninguna respuesta del productor, que está satisfecho con el trabajo de Irina.

En su cuenta de TikTok la actriz y bailarina informó a sus fans que el sábado 13 de julio acudirá al Salón Los Ángeles en la Ciudad de México para ver la puesta en escena, aunque su meta no es tanto juzgar el trabajo de Baeva, sino que Juan Osorio le permita audicionar. “Voy a ir a conocerlo en persona, a pedirle personalmente que me haga un casting. Independientemente de la decisión que él tome, habrá tiempo para ser la “Aventurera” de México. No voy a quitar el dedo del renglón”.

