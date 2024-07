¿Cristian de la Fuente ya encontró el amor?

A solo un año de haber puesto fin a su matrimonio de más de dos décadas a causa de una infidelidad, el actor Cristian de la Fuente ha vuelto a la escena pública listo para su participación en la obra “Perfume de Gardenia”.

Fue precisamente en un encuentro con varios medios de comunicación para la presentación de dicha puesta en escena que el famoso se convirtió en el blanco de cuestionamientos sobre su vida privada, específicamente cómo ha cambiado tras su separación de Angélica Castro.

El histrión no perdió la oportunidad de bromear cuando recibió preguntas sobre su corazón: “Me hice un electrocardiograma, el otro día, y el corazón está bien. Tenía un problema en el ventrículo, pero el corazón está bien”, dijo ante las cámaras. “Mi hija es la mujer más interesa en mí y yo el más interesado en ella”.

Bajo esta misma tesitura, Cristian de la Fuente indicó que si bien no se niega a dar la bienvenida a una nueva relación, no es una de sus prioridades por el momento. Y es que el chileno se prepara para encarnar a un hombre homosexual llamado ‘Fredy’ en la obra musical “Perfume de Gardenia”.

“Creo que uno siempre está abierto, pero hoy mi prioridad es enfocarme en el trabajo, como decía, voy a trabajar de lunes a domingo y no queda mucho tiempo para hacer ninguna otra cosa. Mi trabajo quiero hacerlo lo mejor posible y en eso estoy”, añadió durante la entrevista.

Para finalizar, compartió una poderosa reflexión que el público no tardó en relacionar con la polémica de infidelidad a la que se enfrentó el año pasado: “Lo que viví ayer me hace crecer como persona y lo que voy a vivir mañana me hará crecer como persona”, concluyó.