¿Karyme Lozano demandará a Cristián de la Fuente por bullying? Esto se sabe hasta el momento

En medio del revuelo que generaron sus declaraciones sobre bullying y ataques por parte del actor Cristián de la Fuente, Karyme Lozano ha salido a revelar si llevará su caso a los tribunales para iniciar un proceso legal.

Recordemos que hace varios meses, la actriz se sinceró sobre su experiencia en las grabaciones del melodrama “Quiero Amarte”, donde compartió créditos con el chileno y, presuntamente, se volvió víctima de sus malos tratos.

Es bajo esta misma tesitura que Karyme Lozano reveló ante varios medios de comunicación si está dentro de sus planes llevar su situación a la justicia: “Estoy un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando. ¿Por qué no? Vamos a verlo. Tengo que informarte mejor para ver si puede haber un precedente”, dijo.

La histrionisa que dio vida a ‘Aleida Cervantes’ en “Minas de pasión” añadió que es necesario asesorarse correctamente para evitar que su caso sea desestimado por las autoridades: “Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas (…) Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso”.

Durante su charla con la prensa, Lozano fue cuestionada sobre algunas de las declaraciones que Cristian de la Fuente realizó con respecto a su relación laboral, específicamente aquella en la que aseguró que no quería besarlo por su religión.

“Esa fue una mentira de esa persona para desacreditarme profesionalmente. Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho no voy a besar por mi religión. Nunca dije eso y qué bueno que lo podamos aclarar. Fue una manera de él, de quererme desacreditar para que no me contrataran. Claro que me afectó en esa época”, sentenció.

Para finalizar, la famosa indicó que además de cerrar un duro capítulo en su vida, espera que tomar acciones legales en contra de su agresor sirva como ejemplo para mujeres y hombres que se encuentren en su situación: “Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia ¡qué maravilla!”.

