Cristián de la Fuente reaparece públicamente en medio del escándalo de infidelidad

Cristián de la Fuente reapareció ante las cámaras de televisión luego de aceptar públicamente que le fue infiel a su esposa Angélica Castro, pero visiblemente afectado, reiteró que es un tema que hablará únicamente con su familia.

El actor de origen chileno se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de un video en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa, Angélica Castro, con quien mantiene un matrimonio de 20 años y en el que procrearon a su hija Laura.

El protagonista de telenovelas como ‘En Tierras Salvajes’, ‘Sueño de Amor’ y ‘Amor Bravío’ confirmó mediante un mensaje que sí es él quien aparece en la grabación, además de aceptar que cometió un error pues la mujer se le acercó y él se dejó llevar por el momento.

“Cometí un error. Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”, expresó para el programa ‘En Casa con Telemundo’.

Sin embargo, el actor fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México a donde llegó procedente de su país natal, Chile, y por primera vez habló del escándalo de infidelidad que protagonizó hace unos días.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el histrión señaló que es un tema de que prefiere no hablar, pues todo lo que tenga que decir lo hará con su familia.

“Les quiero agradecer todo el interés que tienen, a las únicas personas que yo tengo que hablar y pedir perdón es a mi familia, muchas gracias”. Cristián de la Fuente

Agradeció en reiteradas ocasiones el interés, pero fue tajante en no hablar una sola palabra al respecto, incluso cuando se le preguntó sobre su hija Laura, quien el pasado fin de semana celebró su cumpleaños número 18.

“Agradezco todo lo que ustedes dicen, las únicas personas a las cuales tengo que pedir perdón es a mi familia, enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona“, agregó.

El actor tampoco quiso responder si piensa iniciar algún tipo de acción legal en contra del medio que dio a conocer las imágenes y nuevamente respondió que es un tema familiar y será tratado de la misma manera.

Antes de subir a su auto, afirmó que las explicaciones y conversaciones son solo con su familia, por lo que pidió respeto para lo que está viviendo.

“Esto es algo que voy a vivir en forma personal con mi familia y espero lo entiendan”, puntualizó ante la cámara de Ernesto Buitrón.

También te puede interesar:

–Jorge Salinas sobre infidelidad de Cristian de la Fuente: “También ha besado a gente que no es mi pareja”

–Exesposa de Juan Soler habla del video que exhibe la infidelidad de Cristián de la Fuente: “Somos familia”

–Así es la casa de Cristián de la Fuente, el galán que engañó a su esposa con una jovencita