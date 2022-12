Cristián de la Fuente reaparece posando en familia junto a su esposa, Angélica Castro, tras infidelidad

El actor Cristián de la Fuente reapareció en redes sociales junto a su esposa e hija tras el escándalo de infidelidad que protagonizó el pasado mes de octubre cuando fue captado besando a una mujer. En esta ocasión, el actor reiteró que lo más importante para él es el amor de su familia.

Con motivo de la graduación de su hija, el protagonista de telenovelas como ‘En tierras salvajes’ y ‘Sueño de amor’ compartió una fotografía familiar con la que gritó a los cuatro vientos que es un padre orgulloso, y está dispuesto seguir acompañando a Laura en cada paso que da.

“Es oficial… Te acabas de graduar, terminas una etapa de tu vida y comienzas otra… Hoy y siempre tendrás a tus papás que te vamos a seguir acompañando en cada etapa de tu vida. No sabes lo orgullosos que estamos de ti… eres más de lo que pudimos soñar. Nos sabes cuánto hemos aprendido de ti y cuánto nos enseñas día a día. ¡¡Te amamos!!”, escribió Cristián de la fuente.

Pero en esta ocasión el actor no apareció posando solo son su primogénita, sino que junto a ellos también posó Angélica Castro, dejándose ver una vez más como una familia.

Como era de esperarse, la postal causó revuelo debido a que es la primera vez que el actor aparece conviviendo con su esposa tras haber aceptado públicamente que le fue infiel y que había cometido un error.

Pero, aunque él histrión intentó olvidar por un momento lo que sucedió, quien definitivamente parece no haberlo perdonado es la actriz y presentadora chilena, quien a través de su perfil social también compartió una fotografía de la ceremonia de graduación de su hija, pero en la que únicamente posaron ellas dos.

“¡¡¡Hoy sí que sí!! ¡Muy feliz graduación! Tremendo día y ceremonia cargada de mensaje su simbolismos. ¡¡Te adoro!! ¿Quién tiene un babero?”, fue el mensaje que compartió la también modelo.

Tras el festejo que se llevó a cabo en el Santiago College, Laura de la Fuente también recordó este día como uno de los mejores, compartiendo otra postal familiar en la que nuevamente se lució junto a sus dos padres. View this post on Instagram A post shared by Lau (@laudelafuentec)

