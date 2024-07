Niurka y su explosiva reacción a la permanencia de Irina Baeva en “Aventurera”

Luego de darse a conocer que Irina Baeva no se despedirá de la obra “Aventurera”, una de las reacciones más esperadas por el público era la de su antecesora, la vedette Niurka Marcos, quien desde su debut se mostró en desacuerdo con la elección de Juan Osorio.

Fue hace apenas unos días que el productor de Televisa informó a los medio de comunicación y al público que a pesar de las críticas, la actriz de origen ruso se mantendrá como protagonista de la obra que cuenta la vida de “Elena Tejero”.

“Yo había tomado una decisión, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo es la unión que hay en esta compañía. Me llena de orgullo el decir todos aguantamos, todos estamos en este barco con Irina… ella merece estar en este proyecto. Todos se juntaron y dijimos ‘Juan estamos con Irina y lo que ella decida nosotros respaldamos’“, explicó el realizador en una conferencia de prensa.

No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se vitalizara a través de redes sociales y llegara a oídos de su ex pareja, Niurka Marcos, quien fue una de las artistas que externó su descontento ante el desempeño de Baeva durante su debut.

Te puede interesar:

• Niurka reveló que perdió un embarazo durante su época en Aventurera

• Niurka tuvo que vender su apartamento en Acapulco tras quedar embarazada

• Niurka explota contra Juan Osorio y asegura que ella lo sacó de las adicciones

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la denominada ‘Mujer escándalo’ sacó a relucir su descontento con el padre de su hijo, tachándolo de “arrogante” y “soberbio”.

De paso, Niurka le envió un contundente mensaje a Irina Baeva instando a que siga los consejos que el público y ella misma le han otorgado durante las últimas semanas: “Mira Irina, te voy a dar un consejo de una vieja loba. Aprovecha que estás en el ojo del huracán y que todo el mundo está volteando a verte“, dijo en sus historias.

Niurka Marcos vía Instagram | Foto: Cortesía/ @niurka.oficial Crédito: Cortesía

“Aprovecha toda esa expectativa y concéntrate en que tu coreógrafo nuevo te monte un gran show donde te luzcas, nena“, dijo para finalizar su mensaje.

A la par de las palabras que le dedicó, la famosa decidió lanzar otra puntada a su ex pareja modificando su perfil oficial dentro de la plataforma, añadiendo a su usuario la leyenda: “La aventurera” junto a un emoji de risas.