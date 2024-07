Famosos recuerdan a Shannen Doherty en las redes sociales

Tras la noticia del fallecimiento de la actriz Shannen Doherty, sus amigos y ex compañeros de las series en las que trabajó han recurrido a las redes sociales para recordarla. Aquí te presentamos algunos de los mensajes que han publicado:

Jason Priestley

El actor canadiense Jason Priestley protagonizó junto con Shannen la serie “Beverly Hills 90210”, interpretando a Brandon Walsh, hermano del personaje de Doherty. Él escribió en Instagram lo siguiente: “Conmocionado y triste al enterarme del fallecimiento de mi amiga Shannen. Ella era una fuerza de la naturaleza y la extrañaré. Enviando amor y luz a su familia en este oscuro momento”.

Brian Austin Green

A través de sus historias de Instagram el actor Brian Austin Green, quien también trabajó en ese programa, escribió: Shan. Mi hermana… Me amaste a pesar de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te extrañaré más de lo que sé cómo procesarlo ahora. Gracias por el regalo de ti”.

Gabrielle Carteris

Gabrielle Carteris, quien trabajó con Shannen Doherty durante cuatro años en esa exitosa serie, la recordó tanto a ella como al actor Luke Perry -quien falleció en 2019- con este mensaje: “Tan joven… tan triste. Que descanses en paz Shannon. Sé que Luke está ahí con los brazos abiertos para amarte”.

Olivia Munn

La actriz Olivia Munn recordó a Shannen con una serie de fotos y un mensaje en el que contó cómo Doherty la apoyó cuando descubrió que padecía cáncer: “Estoy absolutamente desconsolada por el fallecimiento de Shannen Doherty. Cuando me diagnosticaron cáncer de mama por primera vez, recordé cómo ella valientemente dejó que el mundo participara en su viaje y me acerqué a ella. Nos hicimos amigas instantáneamente, lo cual, honestamente, a veces no podía comprender, porque verla en “90210” era todo para mí cuando tenía 10 años (Shannen Doherty como Brenda Walsh es, fue y siempre será un ícono)”.

Kevin Smith

El aclamado director Kevin Smith, quien trabajó con Shannen en la película de 1995 “Mallrats”, la recordó con el siguiente texto: “Mucho antes de que cualquier otra figura de la cultura pop “rompiera Internet“, Shannen Doherty lo hizo añicos por sí sola a principios de los 90. Este es un logro increíble, considerando que Internet tal como lo conocemos ni siquiera existía todavía. Yo (y el resto del universo conocido) solíamos verla todas las semanas en “Beverly Hills 90210”. Cuando le dije al director Malcolm Ingram que mi próxima película era esencialmente “Clerks en un mall”, él insistió: “¡Entonces tienes que elegir a Doherty! ¡Es un ícono americano! Eso era ella y mucho más”.

