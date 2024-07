Ángela Aguilar despertó de nuevo rumores de compromiso tras lucir un gran anillo

El mes pasado, surgió una ola de rumores que aseguraban que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima en Italia. Al poco tiempo, la hija de Pepe Aguilar puso fin a los rumores; sin embargo, ahora surgieron nuevos rumores de compromiso.

Recientemente, la aparición de Ángela Aguilar en un video en las historias de Instagram de su padre, que ella reposteó, llamó la atención de todos. ¿La razón? La joven de 20 años lucía un anillo en su dedo anular, lo que encendió las alarmas.

De inmediato, los usuarios en redes sociales empezaron a especular sobre la posibilidad de que Ángela y Christian se hayan comprometido, pues el anillo no solo está en su dedo anular sino que también está en su mano izquierda, donde se tatuó las iniciales del cantante.

Tras la ola de especulaciones en redes sociales, Ángela decidió eliminar el video de sus redes sociales.

Aunque algunos usuarios aseguraron que el anillo que lucía Aguilar no era de diamante sino de cuarzo, la cuenta de chismes Reina Venenosa indicó que la pareja tenía planes de boda para finales de julio.

“Solo para chismearte que en tres semanas se casa Ángela Aguilar y Christian Nodal en Valle de Bravo (fuente confiable que fue invitada a la boda directamente por Ángela Aguilar)”, dice la publicación.

Ángela desmintió los rumores de boda

En junio, Ángela Aguilar desmintió los rumores que aseguraban que ella y Christian Nodal se habían casado en Italia en una entrevista con la revista Quién.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella”, dijo.

Sobre su decisión de querer hacer pública su relación con Nodal pese a las críticas, la cantante dijo: “Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.

Ese mismo mes, Christian Nodal sorprendió al anunciar que él y Cazzu habían terminado su relación, lo que generó críticas y rumores de infidelidad, que el cantante mexicano desmintió.

Al poco tiempo, la revista Hola! dio a conocer que Christian Nodal y Ángela Aguilar estaban juntos en una relación con una foto en la que el cantante aparece abrazando a la hija de Pepe Aguilar.

Luego de que se hiciera pública la relación, Ángela Aguilar aseguró que su romance no era nuevo. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, dijo la cantante a la revista Hola!

El anuncio de la relación de Nodal y Ángela Aguilar desató una gran ola de críticas sobre las que el cantante decidió hablar en un video.

“Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio un regalo precioso que es Inti, mi hija, a quien siempre voy a cuidar”, aseguró.

“Me encuentro viviendo una etapa preciosa con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando”, agregó el cantante.

Seguir leyendo: