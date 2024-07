Daniel Elbittar dice que hay una campaña en contra de la obra “Aventurera”

Ante los rumores que han surgido desde hace varias semanas acerca de que la obra teatral “Aventurera” no cuenta con la aceptación del público, el actor Daniel Elbittar, uno de los integrantes del elenco principal, defendió la producción de Juan Osorio y la decisión que éste tomó para que Irina Baeva siguiera en la puesta en escena. Además, señaló que hay una supuesta campaña para desprestigiar el trabajo de todos ellos.

Entrevistado para el programa de televisión “De Primera Mano” cuando llegaba al Salón Los Ángeles, Elbittar (quien interpreta en la obra a “Lucio el guapo”), dijo: “Todo muy bien, preparados, listos y dando buenas funciones para la gente”. Ante los cuestionamientos, el actor insistió en que “Aventurera” sigue, y que hay personas interesadas en que las cosas no salgan como estaban planeadas. “Hay una campaña desmedida, que no tiene sentido. La gente que viene aquí al teatro y ve la obra sale feliz, sale contenta, y entonces la verdad que no entiendo por qué quieren hacer tanto daño. Son muchas familias involucradas acá también que están trabajando”.

Sobre la decisión que Osorio tomó junto con los actores para que Baeva no fuera sustituida, Elbittar fue muy directo en su respuesta: “Es que esto no ha sido algo publicitario, o sea, es algo que sucedió entre nosotros con Juan, y bueno, así se dio. No fue nada planificado ni estrategia; se dio como se dio y así fue”.

Acerca de lo que se ha dicho en las redes sociales sobre la poca afluencia de público, Daniel dijo que la gente sí está interesada en la obra. “Es mentira, la gente está inventando. Ayer tuvimos el mejor jueves que hemos tenido desde que inició la obra. Entonces están hablando de más, la verdad”.

El 18 de julio se integrará al elenco Nicola Porcella, quien compartió créditos con Daniel en la telenovela “El Amor No Tiene Receta”. También está próximo el estreno de la obra teatral “Perfume De Gardenia”, protagonizada por Aracely Arámbula y producida por Omar Suárez, la cual será una competencia directa de “Aventurera”.

Sigue leyendo: