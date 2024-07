Joe Manganiello desmintió a Sofía Vergara y reveló la verdadera razón por la que terminó su matrimonio

Joe Manganiello reveló la razón por la que su matrimonio con Sofía Vergara termino y no tiene nada que ver con su desacuerdo sobre tener hijos.

En una reciente entrevista con Men’s Journal, el actor estadounidense de 47 años desmintió a Vergara, quien este año reveló que su matrimonio con Manganiello había terminado por la diferencia de edades y porque él quería tener hijos y ella no.

“Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio”, dijo el actor, quien también recordó que le dijo: “‘Sí tú ya terminaste con los niños, entonces yo entiendo. Solo dímelo’”.

Manganiello compartió su versión de los hechos y aseguró que su desacuerdo sobre tener hijos no fue la razón de que su relación terminara.

“Es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa. Que me pinten como que tuve una especie de crisis de la mediana edad y, después de nueve años, le di un ultimatum de ‘haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy’… Ese nunca fui yo”, aseguró.

A principios de este año, Sofía Vergara contó en una entrevista con diario El País que su matrimonio con Joe Manganiello había terminado porque él quería tener hijos y ella no quería ser madre de nuevo a los 50 años.

“Me acabo de divorciar de mi segundo marido, con quien estuve durante 10 años. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven. Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”, confesó la actriz en ese momento.

En febrero, Sofía Vergara y Joe Manganiello finalizaron su divorcio. Tras siete meses de anunciar su separación, parece que la ex pareja llegó a un acuerdo de divorcio.

“Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”, agregó Vergara sobre su hijo Manolo, fruto de su relación con Joe González.

¿Cuándo comenzó la relación de Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Sofia Vergara y Joe Manganiello se conocieron en una Cena de Corresponsales en la Casa Blanca en 2014. En ese momento, la actriz estaba comprometida con otro hombre.

Cuando se conoció que el compromiso de Vergara había terminado, Manganiello la invitó a salir. Al poco tiempo, los actores anunciaron su relación y en diciembre de 2014 Manganiello le propuso matrimonio a Vergara.

Los actores se casaron el 22 de noviembre de 2015, en una ceremonia en Palm Beach, Florida.

