Sofía Vergara y Joe Manganiello finalizaron su divorcio. Tras siete meses de anunciar su separación, parece que la ex pareja llegó a un acuerdo de divorcio.

De acuerdo con la revista People, que tuvo acceso a los documentos de divorcio, Vergara y Manganiello celebraron un acuerdo escrito sobre sus bienes y su matrimonio, que se está presentando o se ha presentado ante el tribunal.

La revista también informó que, al parecer, Manganiello solicitó al tribunal que pusiera fin a la manutención conyugal para ambas partes.

Con respecto a los activos y bienes materiales, TMZ informó que ambos podrán quedarse con lo que acumularon individualmente durante los siete años en los que estuvieron casados.

La noticia de la finalización del divorcios llega un mes después de que Vergara explicara, en una entrevista con diario El País de España, por qué decidieron divorciarse.

“Me acabo de divorciar de mi segundo marido, con quien estuve durante 10 años. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven. Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí”, confesó.

“Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”, agregó Vergara sobre su hijo Manolo, fruto de su relación con Joe González.

Lista para el torbellino mediático

Recientemente, en una entrevista con CBS Sunday Morning, SofíaVergara aseguró que estaba preparada para enfrentar el torbellino mediático que se desató con el anuncio de su separación en junio de 2023.

“Estás ahí fuera (en el ojo público) y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas”, dijo la actriz.

La actriz siempre estuvo consciente de que, al ser una figura pública, su proceso de separación estaba sometido al escrutinio público, pero –para su sorpresa– la cobertura mediática de su divorcio se realizó con respeto, algo que la actriz agradeció.

“No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”, dijo la actriz en la entrevista. “Me sorprendió y, ya sabes, ellos como que sólo dijeron lo que era y eso fue todo”, agregó.

En julio, Vergara y Manganiello emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron su decisión de divorciarse tras siete años de matrimonio. Ambos pidieron que se respetara su privacidad.

¿Cuándo comenzó la relación de Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Sofia Vergara y Joe Manganiello se conocieron en una Cena de Corresponsales en la Casa Blanca en 2014. En ese momento, la actriz estaba comprometida con otro hombre.

Cuando se conoció que el compromiso de Vergara había terminado, Manganiello la invitó a salir. Al poco tiempo, los actores anunciaron su relación y en diciembre de 2014 Manganiello le propuso matrimonio a Vergara.

Los actores se casaron el 22 de noviembre de 2015, en una ceremonia en Palm Beach, Florida.

