Sofía Vergara sobre el paso del tiempo: “Ya me siento como otra persona”

Sofía Vergara es una de las actrices más bella de la televisión; sin embargo, la intérprete de origen colombiano no considera que sea una de las mujeres más hermosas del mundo.

Recientemente, en una entrevista, a propósito del estreno de la serie de Netflix Griselda, la actriz fue interrogada sobre sus trucos de belleza para lucir joven y hermosa en cada foto que le toman, a lo que Vergara respondió que no tiene secretos de belleza, sólo es fotogénica.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, aseguró Sofía Vergara a la revista Aló.

La actriz, de 51 años de edad, reconoció que, a pesar de que aún luce joven, ha empezado a notar cambios en su apariencia debido al paso del tiempo. “Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes. Siento que a uno todo se le va como derritiendo”, dijo.

“Es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento”, admitió.

Vergara también admitió que está dispuesta a someterse a alguna cirugía estética para mejorar su apariencia, pero aseguró que –por el momento– no puede hacerlo “Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando”, confesó.

Sin embargo, la actriz dijo que en cuanto tenga el tiempo suficiente lo aprovechará. “Ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy”, afirmó.

Sofía Vergara protagoniza la serie Griselda

En las últimas semanas, Sofía Vergara ha sido tema de conversación por el estreno de la serie de Netflix Griselda, que protagoniza la actriz y que se estrena el 25 de enero.

La serie, dirigida por Andrés Maíz, está basada en la historia de Griselda Blanco la mujer que encabezó uno de los carteles más poderosos de Colombia. La producción contará con apariciones de estrellas como Christian Tappan, Vanessa Ferlito y Karol G.

Vergara interpreta a Griselda Blanco, mientras que Karol G le da vida a Carla, una amiga cercana de Griselda que viaja desde Medellín hasta Miami junto a otras trabajadoras sexuales, para introducir el producto de Griselda a Estados Unidos, y quien termina convirtiéndose en una de sus confidentes de mayor confianza.

La serie tendrá seis capítulos, cada uno de una hora.

La serie llega después de que Sofía Vergara saltara al estrellato gracias a su papel de Gloria Pritchett en la comedia Modern Family, un personaje que la catapultó en la televisión estadounidense.

En noviembre, el elenco de Modern Family se reunió luego de finalizara la serie hace tres años y Vergara compartió una foto de la reunión en sus redes sociales.

“Tan afortunada de haber trabajado con esta gente durante 11 años. Los amo y los extraño a todos chicos”, escribió la actriz para acompañar la publicación.

Seguir leyendo: