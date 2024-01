Sofía Vergara habló sobre su divorcio de Joe Manganiello: “Pensé que la prensa iba a inventar cosas”

Sofia Vergara se sinceró sobre su divorcio de Joe Manganiello. Recientemente, la actriz colombiana habló con franqueza sobre su proceso de su divorcio público del también actor estadounidense.

Recientemente, en una entrevista con CBS Sunday Morning, Vergara aseguró que estaba preparada para enfrentar el torbellino mediático que se desató con el anuncio de su separación en junio de 2023.

“Estás ahí fuera (en el ojo público) y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas”, dijo la actriz.

La actriz siempre estuvo consciente de que, al ser una figura pública, su proceso de separación estaba sometido al escrutinio público, pero –para su sorpresa– la cobertura mediática de su divorcio se realizó con respeto, algo que la actriz agradeció.

“No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser”, dijo la actriz en la entrevista. “Me sorprendió y, ya sabes, ellos como que sólo dijeron lo que era y eso fue todo”, agregó.

En julio, Vergara y Manganiello emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron su decisión de divorciarse tras siete años de matrimonio. Ambos pidieron que se respetara su privacidad.

En los últimos meses, Sofia Vergara ha sido vista saliendo con el cirujano ortopédico Justin Salima, mientras que Joe Manganiello inició una relación con la actriz Caitlin O’Connor.

¿Cuándo comenzó la relación de Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Sofia Vergara y Joe Manganiello se conocieron en una Cena de Corresponsales en la Casa Blanca en 2014. En ese momento, la actriz estaba comprometida con otro hombre.

Cuando se conoció que el compromiso de Vergara había terminado, Manganiello la invitó a salir. Al poco tiempo, los actores anunciaron su relación y en diciembre de 2014 Manganiello le propuso matrimonio a Vergara.

Los actores se casaron el 22 de noviembre de 2015, en una ceremonia en Palm Beach, Florida.

Sofía Vergara sobre el paso del tiempo

Sofía Vergara es una de las actrices más bella de la televisión; sin embargo, la intérprete de origen colombiano no considera que sea una de las mujeres más hermosas del mundo.

Recientemente, en una entrevista, a propósito del estreno de la serie de Netflix Griselda, la actriz fue interrogada sobre sus trucos de belleza para lucir joven y hermosa en cada foto que le toman, a lo que Vergara respondió que no tiene secretos de belleza, sólo es fotogénica.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, aseguró Sofía Vergara a la revista Aló.

La actriz, de 51 años de edad, reconoció que, a pesar de que aún luce joven, ha empezado a notar cambios en su apariencia debido al paso del tiempo. “Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes. Siento que a uno todo se le va como derritiendo”, dijo.

“Es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento”, admitió.

Vergara también admitió que está dispuesta a someterse a alguna cirugía estética para mejorar su apariencia, pero aseguró que –por el momento– no puede hacerlo “Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando”, confesó.

Sin embargo, la actriz dijo que en cuanto tenga el tiempo suficiente lo aprovechará. “Ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy”, afirmó.

