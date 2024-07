Cruz Azul anunció la renovación del contrato del argentino Carlos Rotondi hasta 2028

El lateral volante por izquierda de Cruz Azul, el argentino Carlos Rotondi renovó su extensión de contrato por los próximos cuatro años con la Máquina Celeste, con lo cual el jugador sudamericano permanecerá en la organización celeste hasta 2028 o mejor dicho, tendrán los derechos federativos del futbolista hasta esa fecha.

El arreglo con Rotondi llega en los momentos en que la directiva celeste sigue buscando la cuadratura al círculo de la acción que les hizo el joven Rodrigo Huescas al partir a Dinamarca cuando todo estaba listo para la renovación de su contrato, pero como la cláusula de recisión solo estaba tasada en $2 millones de dólares ($35 millones de pesos), el cuadro danés Copenhague se apresuró a cubrir dicha cantidad y con ello tuvo la libertad de llevárselo a sus filas casi gratis.

✍🏻 Rodo 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣



¡Rotondi ha renovado con La Máquina! 💙 pic.twitter.com/Q8IdPttR1g — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2024

Ahora, frente a las ofertas que recibieron por Rotondi y ante la cercanía de la finalización de su contrato, decidieron negociar ambas partes y se tomó la decisión de que la relación laboral continuará hasta el 2028, con lo cual el cuadro cementero asegura a uno de los jugadores extranjeros que han tenido más desarrollo en sus filas de 2022.

Cabe señalar que Carlos Rotondi llegó a la Máquina en el 2022 bajo el mando del uruguayo Diego Aguirre, pero después de que el América les propinó un escandaloso 7-0 en la jornada 10 del torneo Apertura 2022, el entrenador sudamericano salió del equipo y dejo a Rotondi como al uruguayo Gonzalo Carneiro para que se rascaran con sus propias uñas.

Justo a partir de ese momento, Rotondi tuvo actuaciones irregulares, hasta que a principios del torneo Clausura 2024 la directiva le cubrió el monto total del salario que habían acordado y con eso su rendimiento mejoró demasiado hasta convertirse en una de las piezas fundamentales del esquema del técnico argentino Martín Anselmi.

Sin duda que Rotondi dejó su inconsistencia al ver que el cuerpo técnico de Anselmi con el uruguayo Iván Alonso lucharon porque la directiva del Cruz Azul encabezada por Víctor Velázquez cubrió el monto total de lo acordado y se puso a jugar hasta cumplir 1734 minutos de acción entre torneo regular y liguilla, siendo de los jugadores de mayor rendimiento en el cuadro cementero.

Carlos Rotondi uno de los jugadores claves en el esquema del técnico argentino Martín Anselmi renovó con el Cruz Azul hasta el 2028. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Inclusive en la serie final fue de los jugadores más destacados y salvo el penal de la gran final que decidió el título contra América 1-0, el resto de su rendimiento fue destacado y de alto nivel, tomando en cuenta que esa acción contra Israel Reyes hasta el momento sigue generando polémica contra el árbitro Marco Antonio Ortiz, al considerar todo mundo que no fue falta la marcación del penal, inclusive sus compañeros del VAR.

Obviamente, Cruz Azul no quiso que le pasara lo mismo que con Huescas y ahora lo plasmó en un documento y no en la palabra de los jugadores, pues al final, cuando no existe ese compromiso de la gente de escritorio y ante una oferta de ir a Europa, el joven jugador cementero no dudo en irse. Pero en el caso de Rotondi, el asunto será hasta el 2028.

Rotondi con su rendimiento se ha ganado el respeto y cariño de los aficionados, al grado de que sus atenciones con la gente aficionada al cuadro celeste son incontables, por lo cual, la relación ha escalado más allá de lo laboral con el Cruz Azul.

Rodo Rotondi se acerco a saludar a su aficion que lo ovaciono por su gran gesto!! pic.twitter.com/kBSu2WGCvN — El CHEMIN (@ElChemin1) July 18, 2024

