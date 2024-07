Laura León cancela su boda: Descubre la razón detrás de su decisión

Laura León, de 71 años, canceló su boda después de tres meses de haber hecho el gran anuncio. En una entrevista para ‘Primera Mano’ contó que descubrió a su prometido vestido como mujer y esa fue la razón que la llevó a romper su compromiso.

“Tomamos más champaña y de repente me sale el hombre vestido de mujer”, confesó la cantante.

A pesar de esto, comentó que no le guarda ningún tipo de rencor a su exnovio y que aún le guarda cariño.

“El anillo no lo voy a regresar, no me voy a casar”, expresó.

Pese a estas declaraciones, el periodista Gustavo Aldolfo Infante aseguró que León le había dicho en el pasado que su exprometido tenía problemas con la bebida y este pudo haber sido la razón principal de la cancelación de su matrimonio.

¿Qué dijo Laura León de su compromiso?

La actriz, conocida como ‘La Tesorito’, declaró que se iba a casar en marzo de este año.

“Ya me dio mi anillo”, dijo y más adelante ofreció más detalles del compromiso en el programa de televisión ‘Telediario’.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí”.

En ese momento, añadió que era una persona mayor y que no estaba ligado al mundo del espectáculo.

“Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo”.

Pese a esto, nunca confesó quién era el misterioso hombre y solo dijo que vivía en Estados Unidos.

No es la primera vez que la actriz rompe un compromiso, en el pasado, devolvió el anillo y canceló su boda.

León estuvo casada con el peruano Daniel Santalucía y con él comparte dos hijos. Después de esa relación, la actriz ha optado por mantener sus romances fuera de los focos y se ha limitado a declarar lo necesario.

