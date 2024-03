La actriz mexicana Laura León se casa a sus 71 años: ¿Qué se sabe del compromiso?

La actriz y cantante mexicana Laura León, conocida como “La Tesorito”, está lista para llegar al altar a sus 71 años con un misterioso hombre.

En una entrevista al programa mexicano de televisión Telediario, León explicó que mantiene una relación sentimental hace un par de años y que es un hombre que no forma parte de la vida pública.

“Ya me dio mi anillo”, confesó la actriz. Además, añadió que “Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí”.

Aunque no reveló el nombre de su prometido, León dijo que es una persona “muy mayor”. “Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo”.

¿Quién es el misterioso amor de Laura León?

De acuerdo al diario El Universal, en enero Laura León dio a conocer que estaba en una relación con una persona que vivía en Estados Unidos.

Sin embargo, ha mantenido en secreto la identidad de su prometido en secreto desde hace dos años.

En las redes sociales, los fanáticos se mostraron felices por la actriz y dejaron sus impresiones:

Se ve hermosa a su edad 👏

Que padre muchas felicidades 👏👏👏

No hay edad para el amor👏👏👏 Muchas felicidades❤❤

Muchas felicidades en su nueva vida de casada , se merece mucho amor ese tesorito😍😍😍😍 bendiciones para su matrimonio 🙏

¿Laura León se retirará del mundo del espectáculo?

En la entrevista, la cantante de Suavecito, suavecito insinuó que podría estar pensando en retirarse.

Su mayor deseo es disfrutar su vida, ya que contó que ha estado trabajando seguido sin tomarse descansos.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él para que me haga feliz. Ya me hace”, expresó La Tesorito.

“Te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”. Laura León – Actriz y cantante

León no reveló cuándo se casará ni en dónde, se reservó esos detalles, pero sí se mostró muy feliz en todo momento.

¿Cuántos años de trayectoria tiene “La Tesorito”?

Inició su trayectoria profesional en los años 80 y desde entonces se ha mantenido en el mundo del espectáculo, bien sea como cantante, actriz y en ocasiones como presentadora de televisión.

Es oriunda de Comalcalco en Tabasco y su nombre real es Rebeca Valderrama. Uno de sus papeles más reconocidos en la televisión fue en la novela Dos mujeres, un camino transmitida en 1993.

A sus 71 años, La Tesorito presume de una figura envidiable y a través de sus redes sociales mantiene a sus seguidores actualizados. En la actualidad, cuenta con 178 mil seguidores en Instagram.

