Laura León revela que está dispuesta a abrir su OnlyFans para mostrar el “tesorito”

Laura León, mejor conocida como “La Tesorito”, dio mucho de qué hablar recientemente cuando durante una entrevista confesó su intención de incursionar en una de las plataformas más polémicas de la actualidad: OnlyFans. Y es que a sus 70 años, destapó que ha sido el blanco de ofertas para posar como Dios la trajo al mundo y presumir la escultural figura con la que cuenta actualmente.

Sin embargo, la intérprete de temas como “Yo no soy abusadora” y “Suavecito” indicó a la prensa que si bien no está dispuesta a vender la exclusiva a ninguna revista, no descarta la idea de incursionar en OnlyFans de manera propia.

“¡Claro que sí! Si le voy a entrar al OnlyFans“, reveló Laura León sin miramientos ante las cámaras. “Claro que sí mostraré todo ‘el tesorito'”, añadió.

Con el humor que la caracteriza, la famosa aclaró que no tiene miedo a mostrarse sin ropa, pues a sus 70 primaveras mantiene un físico de infarto.

“Todo voy a enseñar. ¿Qué voy a tapar? Nada, nada. Y ahorita está más linda que nunca, le acabo de hacer unos chinitos”, bromeó. “Claro que sí, dejaré ver los deditos de los pies y todo lo demás, la niña está echando tiros. No es por dársela a desear”.

Eso sí, la también histrionisa adelantó que hacerlo no le gustaría dejar de lado su labor como actriz en la obra “Lagunilla, mi barrio”, donde comparte créditos con personalidades como Maribel Guardia, Violeta Isfel, Germán y Freddy Ortega, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

Laura León ya tiene listo su testamento: ¿Quién será el heredero de su fortuna?

Laura León quiere compartir su “tesorito” con Paulina Rubio: “La admiro mucho”

Laura León debutará en el teatro para “mostrar su tesorito”