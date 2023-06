Paty Cantú dio su versión sobre el video donde aparece ingresando a un hotel con León Leiden

La semana pasada en redes sociales se filtró un video donde se observa a Patricia Giovanna Cantú Velasco, conocida en la industria musical simplemente como Paty Cantú, ingresar de noche a un hotel de la Ciudad de México con el compositor Gabriel Leidenberger, mejor conocido como León Leiden.

Lo controversial del caso era que ambos personajes tienen parejas estables y al permanecer en el inmueble hasta la madrugada de inmediato surgieron comentarios que señalaban una presunta infidelidad.

De hecho, Marian Santos, exparticipante del programa de televisión “Enamorándonos” y quien también asegura ser cantante, habló muy mal sobre la reputación de Paty Cantú.

“Así siempre ha sido la señora. Quién sabe si este video sea publicidad o no, pero de que la señora es así, es así, y sin información de terceros para que no desconfíen, puras cosas en carne propia, pero no he hablado porque soy muy buena onda“, mencionó.

No obstante, durante su participación como invitados en el programa de televisión “Sale el sol”, la cantante de 39 años y el compositor de 24, aseguraron que su estadía en el hotel se debió a que estuvieron grabando algunas escenas para el videoclip del tema “A las tres”, material que se estrenará el 1 de noviembre.

“La verdad es que estuvimos grabando hasta muy tarde en el Hotel W y luego salimos a cenar. Después salió el video y honestamente nos dio risa, fue como de ‘gracias por la publicidad'”, mencionó Paty Cantú.

En su visita al foro de #SaleElSol, #PatyCantú y #LeónLeiden nos cuentan todo sobre cómo llegaron a colaborar juntos y surgió 'A las 3'.#SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ287lOp pic.twitter.com/p4yZKt6AXA — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 31, 2023

La cantante reconoció estar sorprendida sobre la repercusión que tuvo una grabación abierta a la imaginación de las personas que pusieron en tela de juicio su integridad y la de León Leiden.

“Literal fue una noche de no sé qué día y al siguiente día en la mañana había 50 notas y fue como de… ok”, enfatizó.

De esta manera, habrá que esperar algunos meses para conocer el resultado de la nueva producción de la cantante texana que comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento desde que tenía 18 años.

