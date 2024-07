Tras ser arrestados, Sean Kingston y su madre fueron acusados de fraude electrónico

Sean Kingston y su madre fueron acusados de fraude electrónico por más de un millón de dólares tras comparecer ante un gran jurado en un tribunal federal de Florida el viernes.

De acuerdo con Entertainment Tonight, la fiscalía aseguró que el cantante de hip hop y su madre, Janice Turner, enviaron transferencias bancarias para artículos de alto valor como vehículos de lujo y joyas, por lo que fueron acusados de un delito de conspiración para cometer fraude electrónico y de cinco cargos de fraude electrónico.

De ser declarados culpables, Sean Kingston y su madre podrían enfrentar a una pena de hasta 20 años de cárcel por cada cargo.

Kingston y su madre presuntamente robaron casi 500.000 dólares en joyas, más de 200.000 dólares del Bank of America, 160.000 dólares de un concesionario de Cadillac Escalade, más de 100.000 dólares del First Republic Bank y 86.000 dólares de un fabricante de camas personalizadas, reseñó The Associated Press.

La acusación de Sean Kingston y Janice Turner llega más de dos meses después de que el cantante fuera arrestado en una base militar en California y extraditados a Florida, donde tras una redada SWAT su madre fuera arrestada.

Desde ese momento, ambos han permanecido en una prisión en Florida.

En mayo, Kisean Anderson, conocido como Sean Kingston, tuvo una audiencia de fianza en la que se expusieron los diez cargos, entre los que se encuentran cuatro cargos de uso criminal de información de identificación personal, dos cargos de robo mayor de 100.000 dólares y un cargo de fraude.

En ese momento, el intérprete de “Beautiful Girls” también fue acusado de violar su libertad condicional por una sentencia de dos años por tráfico de propiedad robada.

La madre del cantante tiene historial de problemas legales debido a distribuir formas falsas para préstamos y fraudes con un banco.

Sean Kingston saltó a la fama en 2007 con su canción “Beautiful Girls”, que encabezó la lista Hot 100 de Billboard. Luego siguieron otros éxitos entre los que se encuentra “Eenie Meenie” junto a Justin Bieber.

