Shane Mosley Jr. dice que juventud de Benavídez le dará ventaja sobre Canelo

Shane Mosley Jr., contendiente de peso mediano, cree que la juventud de David Benavídez le dará ventaja para vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una posible pelea por el campeonato indiscutido de las 168 libras.

En una entrevista con Pro Boxing Fans, Mosley Jr. aseguró que ambos son peleadores explosivos que lanzan buenos golpes, pero la frescura de Benavídez podría inclinar la balanza en el enfrentamiento contra Canelo Álvarez.

“Hice sparring con él hace años y se ha convertido en un gran peleador desde entonces. Lo ha hecho todo. Ha tenido una carrera legendaria y probablemente una de las más grandes del boxeo. Ha peleado con todos. Ha hecho todo lo que se necesita hacer. No necesita necesariamente pelear con un tipo como David Benavídez. David Benavídez necesita pelear con él. Pero obviamente, mientras esté en el juego, todos señalarán ese nombre y señalarán esa pelea por él porque quieren ver a los mejores pelear con los mejores”, dijo.

David Benavídez espera conseguir la pelea con Canelo Álvarez en septiembre. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Creo que es una gran pelea. Me encantaría verla suceder. No creo que necesariamente deba suceder, pero me encantaría verla suceder. Creo que David Benavídez podría ser demasiado joven, en cuanto a que creo que tendría la ventaja debido a la juventud. Tiene un cuerpo más fresco. Ambos son explosivos. Ambos lanzan buenas combinaciones. Ambos son veteranos, pero debido a su juventud, creo que Benavídez podría ser demasiado joven y fresco para él”, añadió.

Los pronósticos de los expertos, si el enfrentamiento llega a realizarse, están muy reñidos porque algunos creen que el Monstruo Mexicano tiene lo que se necesita para acabar con el reinado del tapatío, pero por lo visto en su debut en peso semicompleto frente a Oleksandr Gvozdyk algunos cambiaron de opinión y piensan que el monarca indiscutido lo vencerá.

Desde hace tres años Benavídez es el retador mandatorio y ahora debe decidir si se quedará en 175 o bajará a 168 para buscar el duelo con el campeón mexicano de cuatro divisiones. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez aseguró que la única forma en la que aceptará el enfrentamiento es que le ofrezcan una bolsa de $200 millones de dólares. Por ello, David Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad.

Canelo Álvarez no ha mostrado gran interés en enfrentar a David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano enfrente a Terence Crawford, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh quiere que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Sigue leyendo:

· Daniel Jacobs cree que Terence Crawford tiene las habilidades para superar a Canelo Álvarez

· McCumby dice que Canelo Álvarez no está evitando a Benavídez

· Oleksandr Gvozdyk revela quién pega más fuerte entre Canelo Álvarez y David Benavídez