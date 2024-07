Raúl Araiza confirma que su corazón ya tiene dueña 

Luego de un largo periodo de soltería, el conductor Raúl Araiza reveló que su corazón ya tiene dueña y hasta detalló cómo es que se dio el flechazo entre ambos. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista con TVNotas, el presentador del programa matutino “Hoy” compartió que tras mucha espera, finalmente el amor volvió a tocar a su puerta: “Creo que por fin encontré a la persona adecuada que yo quería, a una cómplice que esté en las mismas circunstancias de vida que yo”, apuntó.

Se trata de una mujer de nombre Melba, quien no forma parte del mundo del entretenimiento, pero que logró robarse el corazón del famoso gracias a su personalidad y apoyo que le ha brindado durante los últimos meses.

Raúl Araiza vía Instagram | Foto: @negroaraiza Crédito: Mezcalent

“Quisiera mantener mi vida en privado, pero siendo una figura pública es algo muy complicado“, expresó al ser cuestionado sobre su reciente actividad en redes sociales, donde dio una probadita de su reciente escapada a la playa con su enamorada.

Al ser cuestionado sobre las cualidades de la mujer que le robaron el corazón, el también actor dijo: “Hay gran coincidencia en todo. Nuestras vidas son igualitas. Estoy muy enamorado de Mel y ya me dijo que sí. Me da mucha ilusión eso y hay que echarle ganas para que esto funcione”.

Para finalizar, Raúl Araiza no dudó en compartir que el camino hacia su noviazgo no fue fácil, pero la espera valió la pena: “Ahora cuesta mucho que las chavas te digan que sí, pero después de dos meses y medio ella me lo exigió porque está educada a lo tradicional (…) Le pedí que fuera mi novia. Se lo merece y vale la pena hacerlo“, informó.