Raúl Araiza revela que coqueteó con Rebecca Jones en una fiesta: “Vamos a bañarnos, ¿no?”

Tras el lamentable deceso de Rebecca Jones, varios famosos la han recordado a su manera. En esta ocasión relataron en el programa “Miembros Al Aire” cuando acudió la actriz y Raúl Araiza mencionó que intentó coquetear con ella.

El actor mencionó en aquella ocasión, que hace años la actriz organizó una fiesta en su casa a la cual acudió el también presentador, pues ambos trabajaban en una telenovela.

El histrión confesó que se puso borracho en la celebración, lo que le dio valor para coquetear con la actriz, aunque la respuesta de ésta no fue la esperada.

“Rebe y yo nos conocemos hace tanto. Un día me quedé a dormir con Rebe en una fiesta en donde me puse hasta la mad%&”, relató el presentador.

Por su parte, Rebecca Jones confirmó que Raúl Araiza intentó coquetear con ella, al grado que le hizo una propuesta un tanto subida de tono, misma que rechazó.

“Hicimos una fiesta para los camarógrafos, para todos los departamentos y llenísimo (…), yo estaba en la cocina y se pone en la pared: ‘Hola’ y yo: ‘¿Qué?’ y me dice: ‘Vamos a bañarnos, ¿no?’. Y le dije: ‘Claro que no, yo podría ser tu madre’. Fue muy respetuoso y me dijo: ‘Ah, bueno’. Veníamos de grabar”, recordó.

A Raúl Araiza le hubiera gustado bañarse con Rebecca Jones

Durate la citada emisión, Raúl Araiza bromeó con que sí le hubiera gustado bañarse con Rebecca Jones, pero la actriz lo rechazó amablemente y lo dejó quedarse a dormir en su casa.

“Siempre ha sido espectacular, y sí se podía pues sí [bañarse], pero fue muy linda, me dejó ahí y me aventó un sarape”, recordó el actor.

